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futebol

João Neto sofre fratura no tornozelo e passará por cirurgia no Fluminense

Jovem se lesionou na partida contra o Serra Macaense, vencido pelo Flu, no último dia 20 e ficará entregue ao departamento médico...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 16:24

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 16:24

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Má notícia no Fluminense. O atacante João Neto teve detectada uma fratura do tornozelo esquerdo durante a partida contra o Serra Macaense, no dia 20/10, pela Copa OPG Sub-20, vencida pelo time tricolor. Por isso, o jovem precisará passar por cirurgia na próxima semana. O atleta seguirá seu tratamento no departamento médico do clube. João havia sido convocado nos últimos dias para defender a Seleção Brasileira Sub-18 na disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações) entre os dias 9 e 17 de novembro, no México.
Veja a tabela do Brasileirão
Destaque da "Geração dos Sonhos", campeã brasileira sub-17 em 2020, João Neto foi promovido ao time profissional e chegou a entrar em campo uma vez no Campeonato Carioca e duas no Brasileirão, todas já na reta final das partidas. No Sub-20, ele vinha sendo o titular desde o fim do Brasileiro de Aspirantes, quando ainda atuava pelo Sub-23.
Aos 18 anos, João Neto tem contrato com o Fluminense até junho de 2024, renovado recentemente. O Flu tem 100% dos direitos do jovem.

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