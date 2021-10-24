João Neto sofre fratura no tornozelo e passará por cirurgia no Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Má notícia no Fluminense. O atacante João Neto teve detectada uma fratura do tornozelo esquerdo durante a partida contra o Serra Macaense, no dia 20/10, pela Copa OPG Sub-20, vencida pelo time tricolor. Por isso, o jovem precisará passar por cirurgia na próxima semana. O atleta seguirá seu tratamento no departamento médico do clube. João havia sido convocado nos últimos dias para defender a Seleção Brasileira Sub-18 na disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações) entre os dias 9 e 17 de novembro, no México.

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Destaque da "Geração dos Sonhos", campeã brasileira sub-17 em 2020, João Neto foi promovido ao time profissional e chegou a entrar em campo uma vez no Campeonato Carioca e duas no Brasileirão, todas já na reta final das partidas. No Sub-20, ele vinha sendo o titular desde o fim do Brasileiro de Aspirantes, quando ainda atuava pelo Sub-23.