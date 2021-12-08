João Neto passa por nova cirurgia e desfalcará Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

Um mês após fraturar o tornozelo esquerdo, João Neto passou por nova cirurgia para a retirada dos pinos, nesta terça-feira. Em recuperação, o centroavante do Fluminense publicou uma foto do pós-operatório em suas redes sociais e agradeceu ao médico responsável pelo procedimento. O Moleque de Xerém, que atua no sub-20, ainda não tem previsão de retorno aos gramados e desfalcará o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022.

- Segunda cirurgia realizada com sucesso, graças a Deus. Dr. Douglas você é fenômeno, tmj (estamos juntos) sempre - escreveu.A lesão ocorreu em outubro, durante o duelo entre Fluminense e Serra Macaense, pela Copa OPG. Assim, o jogador não participou do torneio que a Seleção Brasileira Sub-18 disputou no México, para o qual havia sido convocado. Artilheiro na categoria de base, João Neto já marcou três gols pelo profissional e tem contrato com o Tricolor até junho de 2024.

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