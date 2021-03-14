João Martins explica dificuldades do Palmeiras contra a Ferroviária e elogia Crias da Academia

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O Palmeiras venceu a Ferroviária, por 2×0, neste domingo (14), no Allianz Parque, em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão 2021. Após o confronto, João Martins, auxiliar técnico que substitui Abel neste período de recesso, comentou sobre as dificuldades de criação do Verdão na partida apesar da vitória.

– Sabíamos que seria difícil e que teríamos que estar no nosso melhor nível para garantir os pontos. Poderíamos ter um pouco mais de rendimento no último terço, foi o que faltou no primeiro tempo e o que fizemos na segunda parte – iniciou o auxiliar.

– Nós não jogamos sozinhos. O adversário hoje, e sabíamos disso, foi muito competente. A falta de dinâmica é porque não houve tempo e espaço. O adversário, corre, luta, batalha, é agressivo. Hoje foi mais equilibrado – afirmou João, ressaltando a qualidade do oponente.O comandante português também alegou que a sequência intensa de jogos tempo quente do horário do jogo foram fatores determinantes para a lentidão na circulação de bola na etapa inicial.

– Jogamos há dois dias, jogo às 16h com muito calor. Gramado sintético, calor também vem por baixo. Temos nos esforçado para lutar contra as condições meteorológicas. No 2ºT o calor desapareceu e simplificamos as ações no último terço – concluiu.Questionado sobre o desempenho dos atletas da base nesse início de temporada, João Martins elogiou os garotos e revelou que uma parte seguirá com a equipe até o final do Campeonato Paulista.

– Tem tido um bom desempenho e são exigentes no trabalho. Cumprem o que é pedido. Alguns vão estar o Paulista inteiro, outros até o jogo contra o São Paulo (quando os titulares voltam).