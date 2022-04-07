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João Martins cita dificuldades e elogia desempenho do Palmeiras 'desde o primeiro segundo'

Auxiliar substituiu Abel Ferreira, suspenso, e analisou a atuação do Verdão na goleada sobre o Deportivo Táchira por 4 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 01:32

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 01:32

O Palmeiras atropelou o Deportivo Táchira por 4 a 0, nesta quarta-feira, fora de casa, pela Libertadores, mas precisou superar, mais do que tudo, o calendário apertado e a longa viagem para a Venezuela. Embora reconheça as dificuldades enfrentadas, o auxiliar técnico João Martins elogiou a atuação dos jogadores.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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GUIA DA LIBERTADORES> Veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras
Em entrevista coletiva após a partida, o profissional da comissão técnica de Abel Ferreira, que estava suspenso pela expulsão na Recopa, analisou o desempenho palmeirense nesta noite que, para ele, foi bom desde o primeiro segundo, mesmo com todos os obstáculo que teve pela frente até aqui.
- Para nós este jogo era muito complicado de preparar, tivemos um jogo decisivo domingo, sabíamos da dificuldade que iríamos passar, sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe que ia nos criar dificuldades principalmente no setor defensivo, sabíamos que não poderíamos sofrer primeiro (o gol). Os jogadores tiveram um comportamento bom desde o primeiro segundo. É muito importante iniciar bem a competição, principalmente nos jogos fora de casa.
Entre a final contra o São Paulo, no último domingo, e o jogo desta quarta, o Verdão teve três dias para se preparar para o duelo com o Táchira. Em meio aos treinos e aos trabalhos de recuperação física, a delegação enfrentou uma longa viagem de nove horas para chegar na Venezuela. Por isso, a comissão técnica procurou transmitir as informações que foram possíveis sobre o adversário.
- Para preparar o jogo de hoje (quarta) tivemos de treinar às 7h de terça-feira, a viagem durou 9h. Para ter esse rendimento precisamos preparar a equipe. Sabíamos que íamos encontrar alguns espaços no contra-ataque e nas costas do médio, sabíamos que tínhamos de preparar as transições do Táchira, tentamos de forma simples passar essas informações - concluiu João Martins.

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