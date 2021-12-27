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futebol

João Lucas deixa o Flamengo e assina em definitivo com o Cuiabá

Lateral-direito, de 23 anos, estava cedido ao Dourado no último Brasileiro e permanecerá por lá, agora vinculado ao clube mato-grossense...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 15:39

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 15:39

Quase dez dias depois de um dirigente do Flamengo avisar que João Lucas não ficaria no clube em 2022 (veja mais aqui), o Cuiabá acertou a contratação do lateral-direito de 23 anos. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada, posteriormente, pelo LANCE!. O tempo de contrato e os valores envolvidos na negociação não foram revelados, mas é garantido que João Lucas dará continuidade à sua trajetória no Cuiabá, onde estava emprestado pelo Flamengo desde maio de 2021.
A rescindir amigavelmente, João Lucas possuía vínculo com o Flamengo até junho de 2022. Pelo Cuiabá, atuou em 34 das 38 rodadas pelo Dourado no Campeonato Brasileiro. E ainda deu duas assistências.
João Lucas fora contratado pelo Fla depois de se destacar pelo Bangu no Carioca de 2019. Pelo clube da Gávea, o lateral realizou 19 jogos e marcou um gol, além de estar no elenco bicampeão do Brasileiro, campeão da Supercopa do Brasil, da Libertadores e Recopa Sul-Americana. E, nesse período, ainda levantou duas taças do Cariocas.
Crédito: JoãoLucasacertoucomoCuiabáemdefinitivo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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