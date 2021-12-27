João Lucas deixa o Flamengo e assina em definitivo com o Cuiabá

Quase dez dias depois de um dirigente do Flamengo avisar que João Lucas não ficaria no clube em 2022 (veja mais aqui), o Cuiabá acertou a contratação do lateral-direito de 23 anos. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada, posteriormente, pelo LANCE!. O tempo de contrato e os valores envolvidos na negociação não foram revelados, mas é garantido que João Lucas dará continuidade à sua trajetória no Cuiabá, onde estava emprestado pelo Flamengo desde maio de 2021.