João Gomes pode aumentar a lista: veja promessas da base negociadas pelo Flamengo em 2021

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O volante João Gomes pode ser mais um jogador formado na base do Flamengo a deixar o clube. Na última semana, o Rubro-Negro recebeu uma proposta do Al Ain, dos Emirados Árabes, e o jogador pode estar de saída do time que o revelou para o futebol. Por isso, a seguir, o LANCE! relembra jogadores da base que foram negociados recentemente pelo Fla.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaA mais recente venda foi de Klebinho, que rescindiu com o Flamengo para fechar com o Guayaquil City, do Equador, até dezembro de 2022 - na negociação, o clube carioca manteve uma parte dos direitos econômicos. O jogador foi revelado na base rubro-negra e teve algumas oportunidades na equipe profissional em 2018 e 2019.

Ainda em janeiro deste ano, o Flamengo vendeu Yuri César ao para o Shabab Al Ahli Club, dos Emirados Árabes. Com a transação, o Rubro-Negro recebeu cerca de R$ 31 milhões.

Com um contrato de três anos e opção de extensão por mais um, o Vissel Kobe adquire 75% dos direitos econômicos do atleta. Vale lembrar que, inicialmente, a oferta japonesa foi pelo empréstimo do atacante, mas Lincoln foi negociado em definitivo.

Segundo o jornal "O Dia" reportou na época, a opção de compra estabelecida por ambas as partes equivale a 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões, na cotação de quando o acordo foi firmado).

De imediato, o clube recebeu R$ 5 milhões pelo empréstimo de Natan até dezembro. Ao fim da cessão, o Red Bull Bragantino terá que desembolsar mais R$ 22 milhões para contratá-lo em definitivo. No entanto, a negociação, que envolveu três times, foi complexa. Abaixo, o L! explica.

Os direitos de Natan são divididos entre Flamengo, que tem 60%, e Porto Vitória, clube do Espírito Santo que detém os outros 40%. Na negociação, o Rubro-Negro receberá uma fatia de 22% da equipe capixaba antes de vender 70% para o Red Bull Bragantino.

Em 2020, Pepê ganhou chances em sequência a partir de novembro, com a chegada de Ceni, participando de dez rodadas na reta final do Brasileiro. No início desta temporada, ele foi titular nas cinco partidas do Campeonato Carioca, período no qual o Rubro-Negro atuou com um time alternativo comandada por Maurício Souza, do time sub-20.

João Lucas foi contratado pelo Flamengo após se destacar pelo Bangu no Carioca de 2019. No Rubro-Negro, ele fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2019 e do Brasileirão em 2019 e 2020, além da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil 2020 e do Carioca em 2020.

Richard chegou ao Flamengo em 2019 após chamar a atenção pela seleção de futsal da Colômbia. O jovem meio-campista se adaptou rapidamente ao campo e, na temporada passada e na atual, participou da conquista do Campeonato Carioca sub-20. Fora isso, ele foi campeão do Estadual, do Brasileiro, do OPG e da Supercopa em 2019.

A contratação de Hugo Moura, inclusive, foi um pedido do técnico Abel Braga, que está no Lugano desde junho. O treinador trabalhou com o volante em 2019, nos tempos de Flamengo, e foi ele justamente quem promoveu o jogador aos profissionais.