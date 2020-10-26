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João Carlos pede jogo perfeito do Cuiabá contra o Botafogo

Goleiro é titular da equipe mato-grossense e ressaltou dificuldade em duelo contra o Alvinegro pelas oitavas da Copa do Brasil...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 15:39
Crédito: Divulgação/Cuiabá
O Cuiabá volta a campo nesta terça-feira para uma difícil missão na temporada. A equipe vai encarar o Botafogo, no Nilton Santos, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Titular da equipe visitante, o goleiro João Carlos falou da importância da conquista de um resultado positivo no Rio de Janeiro.
- Vamos encarar uma grande equipe e precisamos estar preparados. Temos que fazer um jogo seguro para sairmos com um resultado positivo fora de casa, o que nos daria uma vantagem para decidirmos como mandantes. Precisamos fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para alcançarmos essa meta - afirmou.
Segundo o arqueiro, o desejo do Dourado é fazer uma grande Copa do Brasil esse ano.
- Vamos pensar passo a passo. A primeira meta é passar pelo Botafogo. Temos condições disso. Lutaremos muito para fazer uma grande Copa do Brasil esse ano - completou.

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