João Carlos pede jogo perfeito do Cuiabá contra o Botafogo

Crédito: Divulgação/Cuiabá

O Cuiabá volta a campo nesta terça-feira para uma difícil missão na temporada. A equipe vai encarar o Botafogo, no Nilton Santos, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Titular da equipe visitante, o goleiro João Carlos falou da importância da conquista de um resultado positivo no Rio de Janeiro.

- Vamos encarar uma grande equipe e precisamos estar preparados. Temos que fazer um jogo seguro para sairmos com um resultado positivo fora de casa, o que nos daria uma vantagem para decidirmos como mandantes. Precisamos fazer um jogo perfeito durante os noventa minutos para alcançarmos essa meta - afirmou.

Segundo o arqueiro, o desejo do Dourado é fazer uma grande Copa do Brasil esse ano.