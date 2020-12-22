Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jô se torna o 4º maior artilheiro do Corinthians na história do Brasileiro

Atacante marcou o gol da vitória sobre o Goiás...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 07:35

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 07:35

Crédito: Jô tem 6 gols na temporada (Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Foram longos três meses sem estufar as redes. Mais de 100 dias. Porém, finalmente Jô encerrou o seu jejum de gols com a camisa do Corinthians. Nessa segunda-feira, o centroavante marcou o tento da vitória sobre o Goiás por 2 a 1. Essa foi a 6ª vez que o jogador estufou as redes na temporada, a 49ª pelo clube onde foi revelado.
Jô se tornou também o 4º maior artilheiro do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro com 35 gols marcados. O atacante empatou com Geraldão, goleador do clube nos anos 70, e agora está muito próximo de igualar um grande ídolo alvinegro: Rivelino. O Reizinho do Parque estufou as redes 39 vezes entre 1967 e 1974, contando as participações no Torneio Roberto Gomes Pedrosa e na Taça de Prata.
O líder isolado do ranking segue sendo Marcelinho Carioca. Com 52 gols, o Pé de Anjo tem 11 de vantagem para Sócrates, o 2º colocado na lista. Confira o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NO BRASILEIRO
1º - Marcelinho Carioca - 52 gols2º - Sócrates - 41 gols3º - Rivelino - 39 gols4º - Jô - 35 golsGeraldão - 35 gols6º - Neto - 33 gols7º - Gil - 31 gols8º - Luizão - 29 gols9º - Casagrande - 28 gols10º - Jadson - 27 gols

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados