Jô se torna o 4º maior artilheiro do Corinthians na história do Brasileiro

Foram longos três meses sem estufar as redes. Mais de 100 dias. Porém, finalmente Jô encerrou o seu jejum de gols com a camisa do Corinthians. Nessa segunda-feira, o centroavante marcou o tento da vitória sobre o Goiás por 2 a 1. Essa foi a 6ª vez que o jogador estufou as redes na temporada, a 49ª pelo clube onde foi revelado.
Jô se tornou também o 4º maior artilheiro do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro com 35 gols marcados. O atacante empatou com Geraldão, goleador do clube nos anos 70, e agora está muito próximo de igualar um grande ídolo alvinegro: Rivelino. O Reizinho do Parque estufou as redes 39 vezes entre 1967 e 1974, contando as participações no Torneio Roberto Gomes Pedrosa e na Taça de Prata.
O líder isolado do ranking segue sendo Marcelinho Carioca. Com 52 gols, o Pé de Anjo tem 11 de vantagem para Sócrates, o 2º colocado na lista. Confira o top 10:
1º - Marcelinho Carioca - 52 gols2º - Sócrates - 41 gols3º - Rivelino - 39 gols4º - Jô - 35 golsGeraldão - 35 gols6º - Neto - 33 gols7º - Gil - 31 gols8º - Luizão - 29 gols9º - Casagrande - 28 gols10º - Jadson - 27 gols