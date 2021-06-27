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futebol

Jô se isola como maior artilheiro do Corinthians neste século

Atacante superou o recorde que antes era de Dentinho...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 17:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 17:53
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
Em sua terceira passagem pelo Corinthians, Jô continua marcando seu nome na história do clube onde foi revelado. Neste domingo, o atacante marcou de pênalti o gol do time no empate em 1 a 1 com o Fluminense e se isolou como o maior artilheiro da equipe neste século. Com 56 bolas na rede, o centroavante deixou para trás Dentinho, então líder do ranking, com 55.
Cria da base corintiana, Jô estreou como profissional em 2003, com apenas 16 anos de idade. Campeão brasileiro em 2005, foi vendido ao CSKA, da Rússia, no ano seguinte, iniciando sua trajetória internacional.
O goleador voltou ao Parque São Jorge apenas em 2017, sendo um dos principais destaques de mais um título nacional do Corinthians. Na ocasião, Jô viveu sua temporada mais artilheira da carreira, anotando 25 gols em 61 partidas pelo time.
Após dois anos atuando no Japão - 2018 e 2019 -, onde defendeu o Nagoya Grampus, o jogador retornou mais uma vez ao Corinthians, na última temporada. Desde então, foram 58 atuações e 13 bolas na rede.
MAIORES ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NO SÉCULO XXI:
1º – Jô – 56 gols em 237 jogos 2º - Dentinho – 55 gols em 187 jogos3º – Guerrero – 54 gols em 130 jogos 4º - Gil – 53 gols em 241 jogos5º – Liedson – 50 gols em 111 jogosJadson – 50 gols em 245 jogos7º – Tévez – 46 gols em 78 jogos8º – Chicão – 42 gols em 247 jogos9º – Elias – 41 gols em 253 jogos10º – Romero – 38 gols em 222 jogos

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