Jô se isola como maior artilheiro do Corinthians neste século

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Em sua terceira passagem pelo Corinthians, Jô continua marcando seu nome na história do clube onde foi revelado. Neste domingo, o atacante marcou de pênalti o gol do time no empate em 1 a 1 com o Fluminense e se isolou como o maior artilheiro da equipe neste século. Com 56 bolas na rede, o centroavante deixou para trás Dentinho, então líder do ranking, com 55.

Cria da base corintiana, Jô estreou como profissional em 2003, com apenas 16 anos de idade. Campeão brasileiro em 2005, foi vendido ao CSKA, da Rússia, no ano seguinte, iniciando sua trajetória internacional.

O goleador voltou ao Parque São Jorge apenas em 2017, sendo um dos principais destaques de mais um título nacional do Corinthians. Na ocasião, Jô viveu sua temporada mais artilheira da carreira, anotando 25 gols em 61 partidas pelo time.

Após dois anos atuando no Japão - 2018 e 2019 -, onde defendeu o Nagoya Grampus, o jogador retornou mais uma vez ao Corinthians, na última temporada. Desde então, foram 58 atuações e 13 bolas na rede.

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