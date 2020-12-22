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futebol

Jô reflete sobre seu ano no Corinthians e fala sobre as lideranças do elenco

O camisa 77 voltou ao time titular contra o Goiás, após batalhar contra uma lesão na panturrilha e a Covid-19, e balançou as redes depois de 100 dias sem marcar pelo Timão...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 15:52

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:52

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
Responsável pelo gol da virada na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Goiás, Jô participou do programa Seleção Sportv e revelou como foi voltar antes do planejado no início do ano e mesmo assim fazer boas atuações. Ainda, ele acrescentou que a parte física o impediu de evoluir na temporada.
Naming rights veio, mas futebol ficou abaixo… Veja como foi o 2020 do Timão
- Com a lesão do Boselli, acabaram antecipando a minha estreia. Foi algo de Deus (estrear com gol). Eu procurei aquilo que eu já conhecia dentro do clube. Fisicamente, não estava no meu ideal, mas o clube precisava de mim naquele momento. Então eu fui na raça, na vontade, e alguns momentos na experiência. Mas no futebol você necessita de uma constância, e para isso você precisa estar bem fisicamente, e com a lesão na panturrilha, isso começou a me pegar. - confessou o atleta.
Perguntado sobre as lideranças do elenco, ele respondeu que jogadores como ele, Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos são de extrema importância para o grupo.
- São jogadores que já passaram por diversas situações e nós podemos compartilhar isso com os atletas que estão chegando no clube. Nós tentamos passar da melhor maneira, sempre com educação e respeito, para os mais jovens, qual o caminho para ser vitorioso. - opinou o atacante.
VEJA E SIMULE OS RESULTADOS DA PRÓXIMA RODADA DO BRASILEIRÃODos atletas mencionados, Fábio Santos voltou recentemente ao Corinthians e conseguiu atingir um bom padrão de jogo na lateral-esquerda.
- O Fábio Santos veio para somar. É um cara de grupo, brincalhão e trabalhador. E como falei, conhece muito bem o clube e sabe o caminho da vitória. Ele se encaixou muito bem pelo lado esquerdo e ajuda os jovens, como o Piton. - disse o centroavante.
Ainda, o atacante comentou sobre o trabalho de Mancini, que tirou a equipe do rebaixamento e colocou o Timão na briga por uma vaga para a Libertadores.
- Nós não tínhamos encaixado um estilo de jogo, e o Mancini deu esse estilo para nós, de maneira mais vertical e com movimentação para frente. O Corinthians não tem tanta posse de bola como alguns outros clubes. Nós fazemos o nosso jogo, com os meias municiando o ataque. Nós vemos a evolução da equipe e esperamos crescer no restante da competição, pois o clube está no caminho certo. - afirmou Jô.

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