Jô nega irresponsabilidade em ida a resort em meio a surto de Covid-19 no Corinthians: 'Erro foi a exposição'

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

No início da temporada 2021, o Corinthians sofreu com um surto de Covid-19 no elenco. Em meio a isso, teve de lidar também com a ida de Jô e Otero a um resort em folga concedida pelo clube durante o agravamento da pandemia no estado de São Paulo. O centroavante falou do assunto com a ESPN, mas negou ter sido irresponsável e disse que seu erro foi a exposição do fato.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o jornalista Flávio Ortega, nesta segunda-feira, o camisa 77 do Timão comentou a situação que ocorreu no início de março e gerou polêmica entre torcedores e a imprensa. Segundo ele, a questão foi resolvida internamente, mas rechaçou que tenha faltado responsabilidade e o que aconteceu foi em um dia de folga, sem festa e com todos os protocolos.

- Já tive a oportunidade de falar sobre isso, foram coisas bem breves que aconteceram e a gente conseguiu resolver internamente, mas houve sim um pequeno erro meu na questão da exposição, mas como eu falei, estava num dia de folga com a minha esposa, em um resort no qual tinha os protocolos. Claro que a gente vinha de um surto dentro do clube, mas em nenhum momento fui irresponsável nem deixei de pensar nos meus companheiros, estava em um dia de folga, com a minha esposa, não estava fazendo festa, não estava fazendo nada, estava em um momento de descanso, cumprindo os protocolos de um resort, grande, que tem nome, estava tudo certinho.Jô salientou que todas as arestas foram aparadas internamente, os pedidos de desculpas foram feitos e aceitos pela clube e pelos companheiros de elenco, mas lamentou a ação do tribunal da internet em cima do caso.

- Só a exposição que foi o erro, aí sim fui atacado, mas eu pedi desculpas para os meus amigos, para o clube, que eu não poderia ter feito essa exposição e a vida seguiu. A gente sabe que vive num mundo em que todo mundo é juiz para julgar, que ninguém mais erra, ninguém faz nada, então a gente fica nesse mundo, mas isso acontece, infelizmente as pessoas julgam mesmo e a gente está preparado para isso. Com a minha família estou muito bem, aqui no clube a gente tem um relacionamento muito bom, todos entenderam, eu me posicionei na questão de qual foi o erro e assim a vida segue - concluiu.