Jô lamenta expulsão, mas elogia dedicação: 'Estamos correndo'

O atacante Jô deu sua versão sobre os motivos da derrota do Corinthians para o Palmeiras, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Para o camisa nove, a expulsão de Fagner na primeira etapa, acabou pesando para o revés corintiano.
- Tínhamos até um jogo controlado no primeiro tempo. Com a expulsão fica difícil. Estamos correndo, se dedicando, mas os resultados não estão vindo, e a cobrança é natural - afirmou ao 'Premiere'.
O jogador também destacou a falta de tempo para treinar, com muitos jogos em sequência. Apesar disso, ele destacou a entrega e dedicação dos companheiros na derrota para o arquirrival.
- É na conversa, não temos tempo para treinar. O cansaço atrapalha, mas não é motivo de baixarmos a guarda. É começo de campeonato, temos que conversar bastante para evoluir - finalizou.