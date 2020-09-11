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futebol

Jô lamenta expulsão, mas elogia dedicação: 'Estamos correndo'

Atacante corintiano lamentou a expulsão de Fagner na primeira etapa e destacou a dura sequência de jogos. Camisa nove elogiou a dedicação da equipe no clássico...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 21:34

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 21:34
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O atacante Jô deu sua versão sobre os motivos da derrota do Corinthians para o Palmeiras, por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Para o camisa nove, a expulsão de Fagner na primeira etapa, acabou pesando para o revés corintiano.
- Tínhamos até um jogo controlado no primeiro tempo. Com a expulsão fica difícil. Estamos correndo, se dedicando, mas os resultados não estão vindo, e a cobrança é natural - afirmou ao 'Premiere'.
O jogador também destacou a falta de tempo para treinar, com muitos jogos em sequência. Apesar disso, ele destacou a entrega e dedicação dos companheiros na derrota para o arquirrival.
- É na conversa, não temos tempo para treinar. O cansaço atrapalha, mas não é motivo de baixarmos a guarda. É começo de campeonato, temos que conversar bastante para evoluir - finalizou.

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