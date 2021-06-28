Jô exalta carinho pelo Corinthians, após se tornar artilheiro do clube no Século: 'Orgulho de vestir a camisa'

Maior artilheiro do Corinthians no Século XXI. Com o gol marcado no empate em 1 a 1 do Timão contra o Fluminense, no último domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, o Rio de Janeiro, o atacante Jô chegou ao seu 56º tento com a camisa corintiana e se isolou no ranking, onde já estava empatado ao lado de Dentinho.– Primeiro agradeço a deus pela oportunidade de fazer o gol e entrar mais uma vez na história do clube, que eu não canso de repetir o orgulho que eu tenho de vestir essa camiseta, a gratidão por ter jogado desde pequeno. Fico muito feliz. Espero poder continuar essa marca – disse Jô ao fim da partida.