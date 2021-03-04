Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jô está 'diferente', mas segue 'muito importante' ao Corinthians, avalia Mancini

Após ser reserva na estreia do Paulistão diante do Red Bull Bragantino, atacante de 33 anos foi titular no clássico contra o Palmeiras...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 12:00
Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Questionado sobre a possível queda de rendimento de Jô, o técnico Vagner Mancini disse que também tem visto o atacante "diferente". Ele voltou a ser titular do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, após ter sido reserva na estreia diante do Red Bull Bragantino.O treinador, por outro lado, ressaltou a importância de Jô principalmente para os jovens jogadores do Corinthians. O atacante é cria da base, está em sua terceira passagem pelo clube e tem 33 anos.
- Eu vi o jogo para o Jô divido em duas partes, teve pouco dificuldades até quando a chegou forte. Quando a chuva veio, ele foi uma peça fundamental, porque o jogo pedia bola aérea e longa, briga pela segunda bola... E ele acabou sendo decisivo. Tenho visto o Jô um pouco diferente, também acho, tanto que fiz outras escolhas nos últimos jogos, mas temos que entender que ele é muito importante quando a gente começa a fazer mescla de jogadores, ele dá um equilíbrio à equipe - analisou Mancini.
Após ser reserva na estreia, Jô voltou a ser titular no clássico contra o Palmeiras. Léo Natel, que havia iniciado o duelo com o Red Bull Bragantino, foi desfalque no Dérbi por causa de dores na perna.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados