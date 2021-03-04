Jô está 'diferente', mas segue 'muito importante' ao Corinthians, avalia Mancini

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Questionado sobre a possível queda de rendimento de Jô, o técnico Vagner Mancini disse que também tem visto o atacante "diferente". Ele voltou a ser titular do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, após ter sido reserva na estreia diante do Red Bull Bragantino.O treinador, por outro lado, ressaltou a importância de Jô principalmente para os jovens jogadores do Corinthians. O atacante é cria da base, está em sua terceira passagem pelo clube e tem 33 anos.

- Eu vi o jogo para o Jô divido em duas partes, teve pouco dificuldades até quando a chegou forte. Quando a chuva veio, ele foi uma peça fundamental, porque o jogo pedia bola aérea e longa, briga pela segunda bola... E ele acabou sendo decisivo. Tenho visto o Jô um pouco diferente, também acho, tanto que fiz outras escolhas nos últimos jogos, mas temos que entender que ele é muito importante quando a gente começa a fazer mescla de jogadores, ele dá um equilíbrio à equipe - analisou Mancini.