Jô esclarece vídeos de suposta festa clandestina após voltar de viagem com o Corinthians

Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de dias turbulentos vividos na última semana, o Corinthians se viu em meio a mais um caso fora de campo. Desta vez a situação envolveu Jô, que foi flagrado durante a madrugada saindo de uma suposta festa clandestina na Zona Leste de São Paulo. Os vídeos foram divulgados pelo jornalista Caíque Silva, da Rádio Jovem Pan e nesta tarde o jogador esclareceu os fatos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nas imagens que viralizaram no começo da manhã desta segunda-feira, Jô deixa um estabelecimento acompanhado de uma mulher, vai até outro local, de onde parece ter pegado uma camisa do Timão e leva a moça até um carro. Depois do automóvel deixar o posto de gasolina, o jogador retorna ao local de início, onde seria a festa clandestina. Tudo isso ocorreu por volta das 5h.

No começo desta tarde, por meio de vídeo enviado pela sua assessoria de imprensa, Jô esclareceu a situação, e explicou que estava ali para abastecer o carro e dar uma camisa a um amigo que havia pedido, e quem foi buscar o presente foi uma amiga. Além disso, nesta manhã, horário em que foi marcada a reapresentação do grupo, ele disse ter cumprido com seus compromissos.Confira o que relatou o atacante corintiano:

"Fala galera!

Aqui quem esta falando é o Jô, estou passando para esclarecer uma situação que aconteceu comigo ontem, deixar bem claro que eu sai do clube aqui, depois que cheguei do rio de janeiro, passei no posto de gasolina, abasteci meu carro, entreguei a camisa para um amigo meu que tinha me pedido, a amiga dele foi buscar, entreguei para ela e fui para casa.

então está tudo bem tranquilo, hoje pela manhã vim aqui, fiz meu compromisso, meu regenerativo, estou voltando para casa novamente e a vida segue. Só quero deixar bem claro, muita gente falando um monte de coisa, a gente fica muito triste com isso, mas a verdade está aí. Agradeço por tudo, Deus abençoe a todos. Vai, Corinthians! Quarta-feira estamos aí, vamos embora!"