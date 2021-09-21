Jô é quem mais participa dos gols do Corinthians na temporada e na 'Era Sylvinho'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Apesar das críticas da torcida e de parte da mídia especializada, Jô é um jogador de confiança da comissão técnica do Corinthians. O centroavante tem sido elogiado constantemente pelo treinador pela boa execução de seu papel dentro de campo. Não é à toa, uma vez que o camisa 77 é quem mais participou dos gols do Timão na "Era Sylvinho" e na temporada 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesses quatro meses de trabalho do comandante alvinegro, a equipe não fez muitos gols. São apenas 20 em 23 jogos, ou seja, média de 0,87 gol por partida, mas para acumular esses tentos, um atleta acabou se tornando mais decisivos do que os outros. Trata-se de Jô, o líder no ranking de participações em gols.

Até aqui, somando o passe para Giuliano marcar no último domingo, no empate em 1 a 1 diante do América-MG, Jô participou de sete dos 20 gols marcados pelo Corinthians sob o comando de Sylvinho, em outras palavras, praticamente um em cada três gols tem influência direta do centroavante. Essas participações são divididas em cinco gols marcados e duas assistências.Com isso, Jô acaba abrindo vantagem em relação aos demais concorrentes, como Gustavo Mosquito, com seis participações (1 gol, 2 assistências, 2 pênaltis sofridos e 1 chute que originou gol contra), além dos jovens Adson e Roni, com quatro participações cada (3 gols e 1 assistência) no mesmo período.

Para completar, Jô é o artilheiro da "Era Sylvinho" com cinco gols, também à frente de Roni e Adson, com três gols cada. Sem contar que o centroavante é quem lidera o ranking de artilheiros pegando toda a temporada com oitos gols. Somando suas quatro assistências em 2021, ele chega a 12 participações na temporada, liderando também o ranking de participações no período.

Mesmo com as críticas de alguns torcedores, Jô deve continuar como titular do Corinthians pelo papel tático que tem executado, de segurar a bola no ataque a fim de oxigenar o time na saída de bola, dando tempo aos jogadores para poderem chegar no setor ofensivo. Com esses números, fica difícil para Sylvinho, que admira o atleta, sacá-lo do time titular neste momento. Vale lembrar que não há um reserva de ofício e pronto para atuar na posição.

Ranking de participações em gols "Era Sylvinho":

1) Jô - 7 participações (5 gols e 2 assistências)2) Mosquito - 6 participações (1 gol, 2 assistências, 2 pênaltis sofridos e 1 chute antes de gol contra)3) Roni - 4 participações (3 gols e 1 assistência)4) Adson - 4 participações (3 gols e 1 assistência)

Ranking de participações em gols na temporada 2021: