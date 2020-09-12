Jô comemora escolha de Coelho como treinador interino do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes na noite da última sexta-feira e prontamente colocou Dyego Coelho como interino para treinar o time a partir do duelo com o Fluminense, neste domingo. A escolha do comandante da categoria sub-20 agradou o elenco corintiano e Jô não escondeu a satisfação de poder contar com seu ex-companheiro de campo nessa função.Em entrevista para a TV oficial do clube, o centroavante elencou as qualidades de Coelho e o que faz dele o nome ideal para este momento do Timão. Além disso, o camisa 77 comentou o que acha que precisa ser feito para recolocar o Alvinegro de volta na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão-2020.

- Feliz, é um cara que a gente conhece, é um cara que sabe como a gente joga, conhece a característica de cada um, então é se empenhar agora, realmente começar do zero tudo de novo para poder voltar a vencer e entrar na competição de novo - declarou o ídolo da Fiel.

Jô, 33 anos, e Dyego Coelho, 37 anos, são crias da base do Corinthians e chegaram a jogar juntos na equipe principal entre 2003 e 2005. Segundo o site "O Gol", eles atuaram no mesmo time em 52 partidas, venceram 17, empataram 14 e perderam 21, além de conquistarem o Brasileirão-2005.