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futebol

Jô comemora escolha de Coelho como treinador interino do Corinthians

Centroavante, que não escondeu a satisfação pela opção da diretoria, jogou com o seu atual comandante entre 2003 e 2005 no Timão e agora se encontram em outra condição...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 16:05
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes na noite da última sexta-feira e prontamente colocou Dyego Coelho como interino para treinar o time a partir do duelo com o Fluminense, neste domingo. A escolha do comandante da categoria sub-20 agradou o elenco corintiano e Jô não escondeu a satisfação de poder contar com seu ex-companheiro de campo nessa função.Em entrevista para a TV oficial do clube, o centroavante elencou as qualidades de Coelho e o que faz dele o nome ideal para este momento do Timão. Além disso, o camisa 77 comentou o que acha que precisa ser feito para recolocar o Alvinegro de volta na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão-2020.
- Feliz, é um cara que a gente conhece, é um cara que sabe como a gente joga, conhece a característica de cada um, então é se empenhar agora, realmente começar do zero tudo de novo para poder voltar a vencer e entrar na competição de novo - declarou o ídolo da Fiel.
Jô, 33 anos, e Dyego Coelho, 37 anos, são crias da base do Corinthians e chegaram a jogar juntos na equipe principal entre 2003 e 2005. Segundo o site "O Gol", eles atuaram no mesmo time em 52 partidas, venceram 17, empataram 14 e perderam 21, além de conquistarem o Brasileirão-2005.
Neste domingo, diante do Fluminense, às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jô será titular e um dos principais nomes do técnico Coelho para tentar voltar a vencer nesta edição da competição. Atualmente o Corinthians está na 13ª posição com nove pontos.

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