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Jô admite primeiro tempo ruim do Corinthians no Majestoso, mas elogia o segundo tempo: 'Ritmo melhor'

Atacante minimizou reclamações à arbitragem, mas criticou atuação de Vinicius Gonçalves Dias Araújo: ‘Amarrou muito o jogo'...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 18:39

Publicado em 27 de Março de 2022 às 18:39

Após polêmicas recentes, envolvendo atrasos aos treinamentos durante dois dias seguidos na última semana, o atacante Jô voltou a ser relacionado para uma partida do Corinthians neste domingo (27) e marcou o único gol do clube alvinegro na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, no estádio do Morumbi.O camisa 77 entrou no segundo tempo, aos 33 minutos, e 10 minutos depois aproveitou um vacilo do goleiro Jandrei, do Tricolor, tomou a posse de bola e anotou o tento com o gol vazio.
Um dos atletas mais experientes do elenco corintiano, Jô admitiu que o time não fez um bom primeiro tempo, mas elogiou o ritmo da equipe na etapa final.
- Sabemos do jogo que fizemos, um pouco abaixo no primeiro tempo, no segundo conseguimos dar um ritmo melhor – disse o atacante do Corinthians para as emissoras detentoras dos direitos de transmissão na saída de campo.
ARBITRAGEM POLÊMICA
Após o apito final, boa parte dos jogadores do Corinthians cercaram o árbitro Vinicius Gonçalves Araújo, principalmente por conta da postura nos acréscimos.
No bolo de atletas que reclamara, o meia-atacante Adson, que havia entrado junto com Jô, no fim do segundo tempo, foi expulso por reclamação.
Jô, no entanto, minimizou o ocorrido, mas reclamou da atuação do árbitro.
- Ele amarrou muito o jogo, nos deu cartão muito cedo, para eles demorou. Reclamação faz parte do futebol. É natural – comentou o camisa 77.
Fora das finais do Paulistão, o Corinthians terá alguns dias sem jogos. A estreia no Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 9 de abril. Antes pode ser que o clube tenha compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil, no qual o sorteio acontece nesta segunda-feira (28).
Crédito: ContraoSãoPaulo,Jômarcouoseusegundogolemclássicosnestatemporada(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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