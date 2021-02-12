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Jhow, zagueiro da base do Palmeiras, é convocado para Seleção Brasileira Sub-18

Defensor do Verdão foi um dos escolhidos pelo técnico Dudu Patetuci para integrar o grupo no período preparatório, que será realizado entre os dias 25 de fevereiro e 05 de março
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Publicado em 

12 fev 2021 às 17:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Jhow, zagueiro das categorias de base do Palmeiras, foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci nesta sexta-feira (12) para um período preparatório com a Seleção Brasileira Sub-18, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março de 2021.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem será campeão do Brasileirão? Veja os jogos que faltam e palpites da redação do LANCE!
O zagueiro é um dos destaques das categorias de base do Alviverde, sendo eleito, em 2018 e 2019, o melhor atleta de sua geração (2003), em eleição anual realizada pelo elenco.Jhow é um defensor com bom passe e boa saída de jogo, sendo considerado um atleta maduro para sua idade. Em 2019, foi titular em algumas partidas do Sub-20 do Verdão e, em 2020, atuou tanto nesta categoria quanto no Sub-17.
O período preparatório da Seleção Sub-18 ocorrerá no Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil, onde haverá dois amistosos contra as equipes Sub-20 da casa e do Santa Cruz.

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