Jhow, zagueiro da base do Palmeiras, é convocado para Seleção Brasileira Sub-18

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

Jhow, zagueiro das categorias de base do Palmeiras, foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci nesta sexta-feira (12) para um período preparatório com a Seleção Brasileira Sub-18, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março de 2021.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem será campeão do Brasileirão? Veja os jogos que faltam e palpites da redação do LANCE!

O zagueiro é um dos destaques das categorias de base do Alviverde, sendo eleito, em 2018 e 2019, o melhor atleta de sua geração (2003), em eleição anual realizada pelo elenco.Jhow é um defensor com bom passe e boa saída de jogo, sendo considerado um atleta maduro para sua idade. Em 2019, foi titular em algumas partidas do Sub-20 do Verdão e, em 2020, atuou tanto nesta categoria quanto no Sub-17.