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futebol

Jhonnatha assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Nos passos de Kauê e Matheus Nascimento, atacante firma vínculo com o clube de General Severiano pelos próximos três anos...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:08

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:08
Crédito: Reprodução/BotafogoTV
O Botafogo assegurou mais um vínculo de uma jovem promessa das categorias de base. Nesta sexta-feira, Jhonnatha, atacante de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube de General Severiano. O vínculo tem validade até 2024.
O atacante, da mesma geração de Kauê e Matheus Nascimento, que já vem sendo utilizado por Eduardo Barroca no time profissional, é o terceiro da equipe sub-17 a assinar o vínculo profissional. Assim como os outros dois, é visto com muito potencial dentro do Estádio Nilton Santos.
- O contrato profissional é o sonho de toda criança. Cheguei aqui (no Botafogo) com 12 anos, agora vou fazer 17 assinando esse contrato. É o primeiro passo de uma grande carreira. O Botafogo abriu as portas para mim quando eu era apenas uma criança e podem esperar muito de mim, vou ajudar bastante o clube - afirmou Jhonnatha, em entrevista à "BotafogoTV".
Jhonnatha acumula convocações pela Seleção Brasileira sub-15. Inicialmente, seguirá a programação de treinamentos das categorias de base, mas pode ser chamado, a qualquer momento, para integrar as atividades do profissional.

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