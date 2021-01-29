Jhonnatha assina primeiro contrato profissional com o Botafogo

Crédito: Reprodução/BotafogoTV

O Botafogo assegurou mais um vínculo de uma jovem promessa das categorias de base. Nesta sexta-feira, Jhonnatha, atacante de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube de General Severiano. O vínculo tem validade até 2024.

O atacante, da mesma geração de Kauê e Matheus Nascimento, que já vem sendo utilizado por Eduardo Barroca no time profissional, é o terceiro da equipe sub-17 a assinar o vínculo profissional. Assim como os outros dois, é visto com muito potencial dentro do Estádio Nilton Santos.

- O contrato profissional é o sonho de toda criança. Cheguei aqui (no Botafogo) com 12 anos, agora vou fazer 17 assinando esse contrato. É o primeiro passo de uma grande carreira. O Botafogo abriu as portas para mim quando eu era apenas uma criança e podem esperar muito de mim, vou ajudar bastante o clube - afirmou Jhonnatha, em entrevista à "BotafogoTV".