Jhon Arias é regularizado e pode estrear pelo Fluminense na Copa do Brasil

O colombiano Jhon Arias teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e, por isso, está liberado para estrear pelo Fluminense a partir de quinta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Para estar presente contra a equipe mineira no Campeonato Brasileiro ele tinha que ser registrado até o último dia útil que antecede a partida, neste caso na sexta-feira da semana passada.
O jogador fez o primeiro treinamento ao lado do elenco completo no sábado. O colombiano, anunciado na quarta-feira passada, já vinha realizado atividades no CT, mas o grupo estava no Equador para a Libertadores.
Jhon Arias pertencia ao Patriotas e estava emprestado ao Independiente Santa Fe, ambos clubes da Colômbia. O jogador assina contrato em definitivo até agosto de 2025. O Tricolor vai desembolsar 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos. Veja aqui como joga, números da carreira e outras informações sobre o nono reforço do Flu na temporada.