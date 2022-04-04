Jhojan Julio não aparece no BID e está fora da estreia do Santos na Copa Sul-Americana

O meia-atacante Jhojan Julio, contratado durante a semana, não estará à disposição do técnico Fabián Bustos na estreia do Santos na Copa Sul-Americana diante do Banfield na terça-feira (5), às 19h15min, no Estádio Florencio Sola.O Alvinegro Praiano levou o equatoriano para Argentina para que ele não "perdesse" o ritmo de treinos com os comandados de Bustos. Ele vinha participando das atividades desde o dia 1 de abril, mas seu nome não apareceu no BID desta segunda-feira e o jogador não será aproveitado na partida desta terça.

O atacante Angulo, anunciado no sábado, nem viajou para o jogo. Ele deve estrear na partida do próximo sábado, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.Por outro lado, outros reforços estão à disposição. Willian Maranhão e Maicon já estão registrados na CBF e confirmados na partida desta terça, assim como Rodrigo Fernandes.

Ele viajou com a delegação para o confronto e aguardava a regularização para pode estrear pelo Peixe. O jogador foi anunciado como reforço pelo clube na terça-feira passada e já estava treinando com o time de Bustos. Fernández deve começar a partida como titular.