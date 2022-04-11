Jhojan Julio comemora estreia com a camisa do Santos

A partida do último sábado diante do Fluminense marcou a estreia do meia-atacante Jhojan Julio com a camisa do Santos. O jogador, contratado por empréstimo junto à LDU, foi titular, teve boa atuação no confronto e comemorou a oportunidade com a camisa do Peixe.- Um sentimento único. Estou muito contente pela minha estreia e pelo apoio da torcida que compareceu. Sei que é um clube que tem a torcida sempre apoiando, sempre em número grande, isso nos gera muita expectativa. Vestir essa camisa e somar minutos é muito notável, assim como a felicidade que estou sentindo desde o dia do jogo. Espero seguir assim e dar muitas alegrias para essa torcida - afirmou o camisa 8.