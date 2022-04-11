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Jhojan Julio comemora estreia com a camisa do Santos

Meia-atacante foi titular no empate do Peixe diante do Fluminense no sábado...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 20:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 20:24
A partida do último sábado diante do Fluminense marcou a estreia do meia-atacante Jhojan Julio com a camisa do Santos. O jogador, contratado por empréstimo junto à LDU, foi titular, teve boa atuação no confronto e comemorou a oportunidade com a camisa do Peixe.- Um sentimento único. Estou muito contente pela minha estreia e pelo apoio da torcida que compareceu. Sei que é um clube que tem a torcida sempre apoiando, sempre em número grande, isso nos gera muita expectativa. Vestir essa camisa e somar minutos é muito notável, assim como a felicidade que estou sentindo desde o dia do jogo. Espero seguir assim e dar muitas alegrias para essa torcida - afirmou o camisa 8.
O jogador deve ser mantido na equipe titular para a partida da próxima quarta-feira, contra a Universidad Católica, do Equador, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Jhojan lembra dos confrontos contra o adversário e acredita em um jogo aberto na Vila Belmiro.- Vai ser um jogo bonito. A Católica é sempre uma equipe que propõe o jogo. Já os enfrentei muitas vezes, mas acredito que jogar em casa vai fazer a diferença para nós. O Santos é um time grande com sua torcida e acredito que esse apoio vai ajudar muito. Demonstraremos em campo que estamos prontos para ganhar o jogo e ficar com os três pontos - afirmou o jogador.
Crédito: JhojanJuliofoititulardoSantosdiantedoFluminense(Foto:IvanStorti/SantosFC

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