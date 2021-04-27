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futebol

Jesus pede volta da torcida aos estádios: 'Há condições'

Técnico do Benfica diz que ausência dos torcedores influencia no resultados das equipes...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 10:08
Crédito: Tânia Paulo / SL Benfica
Em alguns jogos na Inglaterra e na Holanda, os torcedores voltam aos estádios de futebol de maneira gradativa. Jorge Jesus, técnico do Benfica, reclamou da ausência dos fãs nas arenas e afirmou que há falta de vontade política para fazer o futebol voltar a ser como era antes da pandemia da Covid-19.- Os jogos deveriam ter público, há condições para isso. O futebol é muito problemático para os políticos. Se houver vontade, há maneira de colocar mil ou duas mil pessoas, qual é o problema? Em jogos do Benfica, Sporting, com tudo bem organizado, há condição para ter um público mínimo, não sei se cinco ou dez mil pessoas.
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Na Inglaterra, a semifinal da FA Cup entre Leicester e Southampton disputada no Wembley contou com cerca de quatro mil pessoas. Já a final da Copa da Liga Inglesa entre Manchester City e Tottenham decidida no mesmo estádio teve cerca de oito mil torcedores.

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