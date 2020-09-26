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futebol

Jesus elogia o Benfica e dispara: 'Merecíamos ter vencido por 7 a 0'

Treinador diz que o Benfica mostrou grande evolução em relação à estreia (5 a 1 no Famalicão), finalizou cinco vezes mais e que o 2 a 0 sobre o Moreirense foi muito  pouco...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 19:34
Crédito: Benfica venceu o Moreirense por 2 a 0 jogando futebol de muita variedade ofensiva (CARLOS COSTA / AFP
Treinador do Benfica, Jorge Jesus ficou bastante animado com a partida que o o time fez neste sábado, no Estádio da Luz, derrotando o Moreirense por 2 a 0, pelo Campeonato Português. Para o ex-comandante do Flamengo, o time benfiquista foi muito mais efetivo e que o placar final (gols de Rubens Dias e Seferovic) não ilustrou a realidade da partida:​- Foi uma demonstração de grande qualidade. Tinha de ter sido 6 a 0 ou 7 a 0. Fizemos uma partida muito superior àquela da estreia, quando vencemos o Famalicão por 5 a 1. Afinal, criamos jogadas de grande qualidade, com 30 finalizações e dez na direção do gol. Foi uma pena não traduzir em mais gols o nosso jogo contra um adversário que não conseguiu jogar, atuou com dez atrás e nem assim conseguiu parar o nosso ataque.Jesus elogiou muito o atacante uruguaio Darwin Nunes, que não fez gol, mas mostrou eficácia e deu a assistência para um dos tentos:
- Todos viram. Ele tem qualidade e velocidade. Ainda está introvertido, ainda se sente um peixe fora da água. Ele sabe o que fazer com a bola. Mas sem ela, ainda não. Porém, o garoto tem 21 anos e uma margem de evolução muito grande. Quando a falta de confiança acabar, ele tem tido para ser um grande jogador. Todos estão vendo que acertamos muito ao contratá-lo.

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