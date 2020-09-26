Jesus elogia o Benfica e dispara: 'Merecíamos ter vencido por 7 a 0'

Treinador do Benfica, Jorge Jesus ficou bastante animado com a partida que o o time fez neste sábado, no Estádio da Luz, derrotando o Moreirense por 2 a 0, pelo Campeonato Português. Para o ex-comandante do Flamengo, o time benfiquista foi muito mais efetivo e que o placar final (gols de Rubens Dias e Seferovic) não ilustrou a realidade da partida:​- Foi uma demonstração de grande qualidade. Tinha de ter sido 6 a 0 ou 7 a 0. Fizemos uma partida muito superior àquela da estreia, quando vencemos o Famalicão por 5 a 1. Afinal, criamos jogadas de grande qualidade, com 30 finalizações e dez na direção do gol. Foi uma pena não traduzir em mais gols o nosso jogo contra um adversário que não conseguiu jogar, atuou com dez atrás e nem assim conseguiu parar o nosso ataque.Jesus elogiou muito o atacante uruguaio Darwin Nunes, que não fez gol, mas mostrou eficácia e deu a assistência para um dos tentos: