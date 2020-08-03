Jesus é apresentado no Benfica e diz: 'Vou tentar conquistar outro paraíso'

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O técnico Jorge Jesus foi apresentado pelo Benfica nesta segunda-feira e revelou ter assinado vínculo com o clube por duas temporadas. O comandante afirma que saiu de um paraíso, em que havia conquistado tudo no Flamengo, e que quer alcançar outro paraíso com sua nova equipe.

- Eu vou tentar conquistar outro paraíso. Estamos convictos que etmos capacidade para fazer uma equipe muito forte. Não vim para fazer revolução. Eu vou mudar conceitos e ideias. Acho que sou muito mais treinador do que quando saí do Benfica.

Em ano de eleição e após uma temporada sem conquistar os principais títulos que disputou, Jesus afirmou que quer uma união entre clube e torcida.

- Eu vim para ganhar, mas vim para unir a nação benfiquista. Venho com a mesma vontade de ganhar coisas importantes para o Benfica. Vim ganhar menos dinheiro do que ganhava no Flamengo. Vim recuperar o prestígio do Benfica.