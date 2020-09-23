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Jesus deixa futuro em aberto e revela o principal fator para deixar o Flamengo: 'A pandemia'

Mister assinou com o Benfica por três temporadas, deixando o Flamengo após os seguintes títulos: Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Carioca...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 16:54
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Em meados de julho, Jorge Jesus optou por deixar o Flamengo e retornar ao Benfica. E, em entrevista à emissora "TVI", de Portugal, o técnico voltou a falar sobre a sua gloriosa passagem pelo clube carioca, revelando o principal fator que o motivou a voltar ao seu país: a pandemia. Além disso, deixou o futuro em aberto, não sacramentando que encerrará a carreira em solo português.
- Houve fatores que fizeram que tomasse esta decisão. Primeiro, a pandemia. Segundo, o projeto que o presidente do Benfica me apresentou. Trabalhei seis anos com ele, é o presidente que melhor me conhece e o presidente que melhor conheço. Me apresentou um projeto vencedor, de dimensão elevada. Achava que ficaria mais um ano no Brasil e só ele é quem podia me convencer.
Jorge Jesus fez questão de frisar que a sua boa relação com o mandatário do Benfica, Luís Filipe Vieira, também pesou para abraçar o projeto apresentado pelos Encarnados - eliminados precocemente da Liga dos Campeões, ainda nas fases eliminatórias.
E o Mister voltou a comentar sobre a ambição de conquistar o Mundial de Clubes, algo que bateu na trave na última temporada, com o Flamengo. Nessa linha de resposta, emendou com a resposta em aberto acerca do futuro.
- Me falta ganhar uma Champions e ser campeão do mundo. Com o Flamengo foi por pouco, perdemos a final com o Liverpool. Nunca mais esquecerei o Brasil. E não posso dizer, hoje, que vou acabar a carreira em Portugal. Se ainda vou para o estrangeiro outra vez? É a minha vida, a minha carreira, nunca se sabe.
PELO FLAMENGO
Ao todo, foram 43 vitórias, dez empates e quatro derrotas de Jesus sob o comando do Flamengo, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2019, e Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Carioca nesta temporada.

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