Jesus deixa futuro em aberto e revela o principal fator para deixar o Flamengo: 'A pandemia'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Em meados de julho, Jorge Jesus optou por deixar o Flamengo e retornar ao Benfica. E, em entrevista à emissora "TVI", de Portugal, o técnico voltou a falar sobre a sua gloriosa passagem pelo clube carioca, revelando o principal fator que o motivou a voltar ao seu país: a pandemia. Além disso, deixou o futuro em aberto, não sacramentando que encerrará a carreira em solo português.

- Houve fatores que fizeram que tomasse esta decisão. Primeiro, a pandemia. Segundo, o projeto que o presidente do Benfica me apresentou. Trabalhei seis anos com ele, é o presidente que melhor me conhece e o presidente que melhor conheço. Me apresentou um projeto vencedor, de dimensão elevada. Achava que ficaria mais um ano no Brasil e só ele é quem podia me convencer.

Jorge Jesus fez questão de frisar que a sua boa relação com o mandatário do Benfica, Luís Filipe Vieira, também pesou para abraçar o projeto apresentado pelos Encarnados - eliminados precocemente da Liga dos Campeões, ainda nas fases eliminatórias.

E o Mister voltou a comentar sobre a ambição de conquistar o Mundial de Clubes, algo que bateu na trave na última temporada, com o Flamengo. Nessa linha de resposta, emendou com a resposta em aberto acerca do futuro.

- Me falta ganhar uma Champions e ser campeão do mundo. Com o Flamengo foi por pouco, perdemos a final com o Liverpool. Nunca mais esquecerei o Brasil. E não posso dizer, hoje, que vou acabar a carreira em Portugal. Se ainda vou para o estrangeiro outra vez? É a minha vida, a minha carreira, nunca se sabe.

PELO FLAMENGO