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futebol

Jesualdo sai em defesa de Vladimir após eliminação para a Ponte Preta

De acordo com o técnico português, o arqueiro ainda precisa de ritmo e tem a confiança da comissão técnica. Goleiro tomou gols discutíveis na eliminação do Santos no estadual...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:29

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 13:29
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Apontado por muitos torcedores como principal 'culpado' da derrota para a Ponte Preta por 3 a 1, na Vila Belmiro, que eliminou o Santos do Campeonato paulista, o goleiro Vladimir recebeu um voto de confiança do técnico Jesualdo Ferreira.
Segundo o treinador português, o arqueiro precisa adquirir um ritmo de jogo melhor, mas possui a plena confiança da comissão técnica santista.
- Vladimir está, como todos os jogadores, em fase de adaptação. Está sem jogar faz muito tempo. Tem que continuar a trabalhar. Ele trabalha muito bem. Temos plena confiança no Vladimir - afirmou Jesualdo.
Reserva de Everson até a saída dele por processo trabalhista, Vladimir assumiu a titularidade após a paralisação. Em três jogos, o camisa doze levou sete gols: um diante do Santo André e três contra Novorizontino e Ponte Preta.
Contra a Macaca, Vladimir rebateu para o meio da área o chute de Bruno Rodrigues no lance do segundo gol, além de ter tomado uma bola no meio das pernas no lance do primeiro tento. O atleta tem contrato com o Santos apenas até o final do ano e sua permanência é incerta.

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