Jesualdo sai em defesa de Vladimir após eliminação para a Ponte Preta

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Apontado por muitos torcedores como principal 'culpado' da derrota para a Ponte Preta por 3 a 1, na Vila Belmiro, que eliminou o Santos do Campeonato paulista, o goleiro Vladimir recebeu um voto de confiança do técnico Jesualdo Ferreira.

Segundo o treinador português, o arqueiro precisa adquirir um ritmo de jogo melhor, mas possui a plena confiança da comissão técnica santista.

- Vladimir está, como todos os jogadores, em fase de adaptação. Está sem jogar faz muito tempo. Tem que continuar a trabalhar. Ele trabalha muito bem. Temos plena confiança no Vladimir - afirmou Jesualdo.

Reserva de Everson até a saída dele por processo trabalhista, Vladimir assumiu a titularidade após a paralisação. Em três jogos, o camisa doze levou sete gols: um diante do Santo André e três contra Novorizontino e Ponte Preta.