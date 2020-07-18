Jesualdo faz primeiro coletivo antes da volta do Santos no Paulistão

A cinco dias da reestreia no Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, contra o Santo André, pela 11ª rodada da competição, o técnico Jesualdo Ferreira comandou o primeiro treinamento coletivo desde que as atividades com bola recomeçaram, no dia 1º de julho.

Após o início das atividades táticas serem com o grupo dividido e geralmente em campo reduzido, o trabalho realizado na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé contou com 11 jogadores em cada lado do campo, com simulação de situações de jogo.Para a retomada no campeonato estadual, o técnico português não terá dois atletas à disposição: o volante Jobson, que cumprirá suspensão automática, por conta da expulsão na derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, na última partida antes da quarentena, pela décima rodada da competição, no dia 14 de março, e o atacante Renyer, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho direito.