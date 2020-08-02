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Jesualdo afirma que elenco do Santos está desiludido: 'Momento de grande instabilidade'

Em sua coluna para um jornal português, treinador do Peixe lamenta a falta de sorte do clube nas últimas quatro partidas...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 13:20

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 13:20

Crédito: Reprodução/Twitter
Para o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, o mau momento do clube, eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista após ser derrotado por 3 a 1 para a Ponte Preta, na última quinta-feira (30), na Vila Belmiro, passa pelo extracampo turbulento.
Boa parte dos atletas estão há cinco meses sem receber os seus direitos de imagem, e durante o tempo que o futebol esteve parado, por conta da pandemia do novo coronavírus, houve corte de 70% dos vencimentos do elenco, sem o consentimento dos atletas. Diante da crise financeira vivida pelo Peixe, o goleiro Éverson e o atacante Eduardo Sasha acionam o clube judicialmente, solicitando a rescisão unilateral dos seus contratos e deixando de participar das atividades com o grupo “do dia para a noite”.Dentro das quatro linhas, o Alvinegro Praiano se encontra visivelmente abalado emocionalmente, o reflexo disso são problemas semelhantes cometidos nas últimas quatro partidas – sendo que apenas uma delas foi disputada antes da quarentena. Em todas as ocasiões o Santos teve um jogador expulso, sendo três ainda no primeiro tempo). Além disso, apenas no empate em 1 a1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Paulistão, o time não sofreu a virada quando passou a ter um homem a menos em campo.
– Acontece que quando se analisam resultados, não se analisam com profundida outras questões que podem estar ligadas diretamente ao mau momento do clube. É público que o Santos vive um momento de grande instabilidade, com vários acontecimentos negativos que mexem com a vida do clube deixam os seus adeptos desanimados e desiludidos, e compreendo que assim seja, porque também nó estamos desiludidos, porque queremos o melhor para o Santos – escreveu Jesualdo em sua coluna para o jornal “O Jogo”, de Portugal.
– Não queria tano falar e azar, mas sorte não temos tido nenhuma. Estamos cá para lutar para dar alegrias a este histórico clube mundial – completou o treinador.
O Peixe volta a campo no próximo domingo (09), quando enfrenta o Red Bull Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O elenco ganhou folga neste fim de semana e inciará os treinamentos visando essa partida na tarde desta segunda-feira (03). A diretoria ainda estuda se Jesualdo seguirá comandando o time na sequência da temporada.

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