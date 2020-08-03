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Jesualdo acredita que Santos jogava bem nos últimos jogos até expulsões: 'Nunca vivi uma situação como essa'

Técnico do Peixe cita boa dinâmica enquanto equipe esteve completa, mas menciona abalo psicológico ao ter que jogar com um a menos...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 08:00

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Jesualdo avalia positivamente o desempenho do Santos nos últimos jogos, pelo menos enquanto o time esteve com 11 jogadores em campo. Isso porque o Peixe teve atletas expulsos nas quatro últimas partidas e em três sofreu a virada após ficar em inferioridade numérica.
Segundo o treinador, o Peixe merecia a vitória nas ocasiões porque controlava a partida, mas os cartões vermelhos interferiram no fator emocional no time, o que foi preponderante para as derrotas e, por tabela, a eliminação no Campeonato Paulista, na última quinta-feira (31), quando perdeu por 3 a 1, de virada, para a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da competição. Na ocasião, o atacante Marinho, autor do gol santista, logo aos seis minutos de jogo, foi expulso aos 43 do primeiro tempo.
– Nos últimos quatro jogos, a equipa foi obrigada a jogar em inferioridade numérica, por expulsão de jogadores, em todas as situações estava a jogar bem, a controlar o jogo, a merecer vencer – escreveu Jesualdo em sua coluna no jornal português “O Jogo”, neste domino (02).
– Aconteceu nesses quatro jogos, os últimos quatro. No primeiro deles, o último antes da paragem (com o São Paulo), a equipe perdeu depois de estar em vantagem. Perto do intervalo, a expulsão de um jogador foi fatal, a equipa desequilibrou-se emocionalmente e não conseguiu a vitória. Quase a papel químico com a Ponte Preta e o Novorizontino, a equipa a jogar bem e uma expulsão a quebrar o bom andamento e acabar por ter influência no resultado final – acrescentou.Com 74 anos de idade, sendo mais de 40 trabalhando com futebol, Jesualdo admite que nunca viveu uma recorrência de expulsões como a atual.
– Na minha longa trajetória como treinador de futebol nunca vivi uma situação como a que estou a viver no Santos – afirmou o português.
O Santos inicia nesta segunda-feira (03) a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (09), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. A diretoria estuda se manterá Jesualdo no comando do time para a continuidade na temporada.

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