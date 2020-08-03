Jesualdo acredita que Santos jogava bem nos últimos jogos até expulsões: 'Nunca vivi uma situação como essa'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Jesualdo avalia positivamente o desempenho do Santos nos últimos jogos, pelo menos enquanto o time esteve com 11 jogadores em campo. Isso porque o Peixe teve atletas expulsos nas quatro últimas partidas e em três sofreu a virada após ficar em inferioridade numérica.

Segundo o treinador, o Peixe merecia a vitória nas ocasiões porque controlava a partida, mas os cartões vermelhos interferiram no fator emocional no time, o que foi preponderante para as derrotas e, por tabela, a eliminação no Campeonato Paulista, na última quinta-feira (31), quando perdeu por 3 a 1, de virada, para a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da competição. Na ocasião, o atacante Marinho, autor do gol santista, logo aos seis minutos de jogo, foi expulso aos 43 do primeiro tempo.

– Nos últimos quatro jogos, a equipa foi obrigada a jogar em inferioridade numérica, por expulsão de jogadores, em todas as situações estava a jogar bem, a controlar o jogo, a merecer vencer – escreveu Jesualdo em sua coluna no jornal português “O Jogo”, neste domino (02).

– Aconteceu nesses quatro jogos, os últimos quatro. No primeiro deles, o último antes da paragem (com o São Paulo), a equipe perdeu depois de estar em vantagem. Perto do intervalo, a expulsão de um jogador foi fatal, a equipa desequilibrou-se emocionalmente e não conseguiu a vitória. Quase a papel químico com a Ponte Preta e o Novorizontino, a equipa a jogar bem e uma expulsão a quebrar o bom andamento e acabar por ter influência no resultado final – acrescentou.Com 74 anos de idade, sendo mais de 40 trabalhando com futebol, Jesualdo admite que nunca viveu uma recorrência de expulsões como a atual.

– Na minha longa trajetória como treinador de futebol nunca vivi uma situação como a que estou a viver no Santos – afirmou o português.