Jesse Lingard está sendo monitorado por gigantes europeus

Jesse Lingard, atacante do Manchester United emprestado ao West Ham, está sendo monitorado por Real Madrid, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, segundo a "ESPN". Os três clubes pensam na possibilidade da contratação do atleta na próxima janela de transferências.Os Hammers planejam a contratação definitiva do jogador de 28 anos e lutam pela classificação para a Champions League. O nome de Declan Rice pode ser envolvido na negociação, mas o clube londrino não planeja se desfazer do jovem meio-campista.