Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jemerson vive tarde de artilheiro, Corinthians goleia e se classifica à semifinal do Paulistão
Jemerson vive tarde de artilheiro, Corinthians goleia e se classifica à semifinal do Paulistão

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:17

LanceNet

Crédito: Ag. Corinthians
O Corinthians está classificado à semifinal do Campeonato Paulista. Na tarde desta terça-feira (11), o Timão goleou a Inter de Limeira por 4 a 1, na Neo Química Arena, com destaque para o zagueiro Jemerson, que marcou dois gols. O outro gol corintiano foi marcado pelo lateral-direito Fagner, que contra o Leão completou o seu jogo 400 pelo Alvinegro do Parque São Jorge.GOL ESPECIAL PARA FAGNER
O Timão iniciou a partida sem tomar conhecimento do adversário. Mantendo um esquema com três zagueiros e com uma boa movimentação central, a equipe corintiana só sofreu a sua primeira finalização após os 20 minutos da etapa inicial. Antes, o lateral-direito Fagner abriu o placar para o Corinthians, aos nove minutos do primeiro, após boa jogada de Lucas Piton, que tabelou com Luan pelo lado esquerdo do campo e cruzou para o chute de primeira do camisa 23.
Revelado pela base corintiana, em 2007, e vendido para o futebol holandês, no ano seguinte, o lateral retornou ao Parque São Jorge em 2014, onde conquistou dois títulos brasileiros (2015 e 2017) e três paulistas (2017, 2018 e 2019). Foi o 12º gol do atleta com a camisa do clube paulista.
CORINTHIANS SEGUE APERTANDO
Mesmo tendo aberto o placar, o Timão seguiu pressionando, em busca de ampliar o placar. Aos 33 minutos de etapa final, Luan aproveitou uma cobrança de falta alçada a área completando para o gol, mas a arbitragem anotou a saída de bola e anulou o lance.
SEGUNDO TEMPO DE JEMERSON
Sem sustos no primeiro tempo, o Corinthians ampliou o marcador no começo do segundo. E foi ali que começou a noite inspirada do zagueiro Jemerson. Aos 13 minutos da etapa final, Luan acionou o defensor, após cobrança de escanteio, e o camisa três, que está em fase final de contrato, não desperdiçou a chance cara a cara com o goleiro Jeferson Paulino.
SUSTO DA INTER
Cinco minutos após sofrer o segundo gol, o zagueiro Tahalisson recolocou a Inter de Limeira no jogo, após jogada individual do meia Rondinelly, que colocou na área e viu o defensor colocara rasteiro para o fundo do gol corintiano.
JEMERSON ARTILHEIRO
Se já havia feito o segundo gol corintiano, Jemerson se empolgou e também anotou o terceiro. Após escanteio cobrado por Fagner, a bola ficou viva na área e o defensor foi oportunista novamente. Foi o terceiro gol do camisa três com a camisa corintiana.
RAUL CONFIRMA O RESULTADO
Já nos acréscimos da partida, saiu o quinto gol de defensor no jogo. Se o lateral-direito Fagner tinha aberto o placar e os zagueiros Jemerson e Thalysson anotou os outros tentos, o garoto Raul aproveitou boa jogada pelo lado esquerdo e subiu bem de cabeça para fazer o quarto do Timão e o seu segundo como profissional.
MARATONA APERTADA
Após a classificação, o Corinthians terá uma sequência apertada ainda nessa semana. Neste quinta-feira (13), o Alvinegro encara o Peñarol (URU), em Montevidéu, precisando vencer para se manteir vivo na Copa Sul-Americana. O Timão também espera os demais jogos das quartas de final do Estadual para saber quem encarará na semifinal do Paulistão, já neste fim de semana.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados