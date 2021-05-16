Jemerson pede 'pensamento positivo' ao Corinthians em Dérbi pela semifinal do Paulista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Autor de dois dos quatro gols que levaram o Corinthians à semifinal do Paulistão, ao vencer a Inter de Limeira por 4 a 1, na última terça-feira (11), o zagueiro Jemerson afirma que o elenco corintiano está focado para encarar o arquirrival Palmeiras, neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, em busca da primeira vaga na decisão do Estadual.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Jogo importante para o clube, para gente, clássico ainda, então acho que todo mundo tá focado, todo mundo decidido em vencer o jogo e ir para a final. Agora é trabalhar, descansar e pensar no jogo. Pensar positivo – disse o defensor à Corinthians TV.

Com o contrato encerrando no fim de junho, e sem previsão de renovação junto a diretoria corintiana, o Paulistão pode ser a única oportunidade do camisa três conquistar um título pelo clube do Parque São Jorge.