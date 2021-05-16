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Jemerson pede 'pensamento positivo' ao Corinthians em Dérbi pela semifinal do Paulista

Zagueiro marcou dois gols nas quartas de final do Estadual, contra a Inter de Limeira...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 21:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 21:15
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Autor de dois dos quatro gols que levaram o Corinthians à semifinal do Paulistão, ao vencer a Inter de Limeira por 4 a 1, na última terça-feira (11), o zagueiro Jemerson afirma que o elenco corintiano está focado para encarar o arquirrival Palmeiras, neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, em busca da primeira vaga na decisão do Estadual.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Jogo importante para o clube, para gente, clássico ainda, então acho que todo mundo tá focado, todo mundo decidido em vencer o jogo e ir para a final. Agora é trabalhar, descansar e pensar no jogo. Pensar positivo – disse o defensor à Corinthians TV.
Com o contrato encerrando no fim de junho, e sem previsão de renovação junto a diretoria corintiana, o Paulistão pode ser a única oportunidade do camisa três conquistar um título pelo clube do Parque São Jorge.
Contratado em novembro do ano passado, o zagueiro tem 20 jogos disputados com a camisa corintiana.

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