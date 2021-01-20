Jemerson evita falar de renovação com o Corinthians e foca em ajudar o clube: 'Não é importante agora'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em meio à disputa do Brasileirão-2020, o Corinthians trabalha com o planejamento do elenco para a temporada 2021 e um dos casos pendentes a serem resolvidos é a renovação de contrato com Jemerson, que tem vínculo com o clube somente até o meio do ano. Embora haja interesse de ambas as partes, o foco, no momento, é conquistar os objetivos na competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Na manhã desta quarta-feira, o zagueiro concedeu entrevista coletiva virtual e falou sobre a possibilidade de estender o seu contrato com o Timão. Ex-Monaco, o defensor chegou no fim do ano passado, após negociação com o clube francês, que terminou com a rescisão do contrato. No entanto, o vínculo foi feito de forma curta, a fim de ambas as partes analisarem a situação.

Embora admita o interesse em buscar essa renovação, Jemerson prefere não focar nisso neste momento, já que não seria o mais importante. Para ele, tudo isso vai depender do que fizer dentro de campo durante seu contrato atual e isso inclui buscar a melhor classificação possível no Campeonato Brasileiro.

- Não sentamos ainda pra conversar sobre renovação. Tento aproveitar o dia a dia o máximo possível, me doar, me entregar, aprender, ajudar e depois sentar pra ver a situação, se vai ficar ou não. Mas isso não é importante agora. Não podemos nos precipitar, ficar pensando nisso. Tem mais coisas importantes, que é o foco no Brasileiro. Depois, é claro que vamos sentar e ver se dá, se vamos continuar. Se não, é vida que segue. Mas isso vai depender do período que eu estiver aqui, me doar o máximo possível - declarou o zagueiro.

Segundo publicou o UOL e confirmou o LANCE!, o Corinthians tem interesse em ficar com o defensor no elenco e tem gostado das atuações recentes. Apesar de ter demorado a estrear, Jemerson tem status de "zagueiro de Seleção" e, na visão do clube, caminha para isso. No entanto, a permanência vai depender das bases salariais que serão negociadas na renovação, já que devem ser diferentes das atuais. A ideia é não fazer loucuras e ao mesmo manter o grupo forte.