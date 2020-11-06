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futebol

Jemerson é o novo zagueiro do Corinthians

Jogador estava no Mônaco, da França, e assina contrato até junho de 2021. O Timão desembolsou cerca de R$ 4,5 milhões para ter o atleta de 28 anos...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 10:29

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 10:29

Crédito: Pouco tempo após chegar ao Brasil, o Corinthians já publicou fotos do zagueiro com a camisa do novo clube (Divulgação/Corinthians
O Corinthians anunciou o zagueiro Jemerson como novo reforço do clube. O atleta de 28 anos chega do Mônaco, da França, após quatro temporadas e já falou como jogador do Alvinegro.
Jemerson chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira (5) para assinar o contrato, que vai até junho de 2021. O Timão precisou desembolsar a quantia de R$ 4,5 milhões para liberar o zagueiro, após ele rescindir seu contrato com o Mônaco. O clube europeu ainda ficará com 20% dos direitos do jogador, caso o Corinthians queira uma renovação após esse período.
- O Corinthians tem uma estrutura enorme, acho que uma das maiores do mundo. Eu não pensei duas vezes para vir - disse o atleta ao desembarcar no país. O defensor ganhou destaque no país após passagem pelo Atlético Mineiro, onde ganhou uma Libertadores (2013), uma Recopa Sul-Americana (2014) e uma Copa do Brasil (2014). Jemerson foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro em 2015.
Pela Seleção Brasileira, o atleta já foi convocado em cinco oportunidades e atuou por dois jogos com a Amarelinha, sendo o último em 2017. Jemerson não joga uma partida oficial desde janeiro, quando o Mônaco foi derrotado pelo Saint-Étienne, na Copa da França.

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