Jemerson é o novo zagueiro do Corinthians

Crédito: Pouco tempo após chegar ao Brasil, o Corinthians já publicou fotos do zagueiro com a camisa do novo clube (Divulgação/Corinthians

O Corinthians anunciou o zagueiro Jemerson como novo reforço do clube. O atleta de 28 anos chega do Mônaco, da França, após quatro temporadas e já falou como jogador do Alvinegro.

Jemerson chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira (5) para assinar o contrato, que vai até junho de 2021. O Timão precisou desembolsar a quantia de R$ 4,5 milhões para liberar o zagueiro, após ele rescindir seu contrato com o Mônaco. O clube europeu ainda ficará com 20% dos direitos do jogador, caso o Corinthians queira uma renovação após esse período.

- O Corinthians tem uma estrutura enorme, acho que uma das maiores do mundo. Eu não pensei duas vezes para vir - disse o atleta ao desembarcar no país. O defensor ganhou destaque no país após passagem pelo Atlético Mineiro, onde ganhou uma Libertadores (2013), uma Recopa Sul-Americana (2014) e uma Copa do Brasil (2014). Jemerson foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro em 2015.