Jemerson é mais um desfalque por Covid-19 e Corinthians segue preparação para enfrentar o Grêmio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians realizou na manhã desta sexta-feira o penúltimo treino antes de receber o Grêmio, no próximo domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade negativa do dia foi o desfalque de Jemerson, que testou positivo para Covid-19 e não poderá fazer sua estreia. Gustavo Silva e Cazares treinaram em campo, mas são dúvidas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Como dito acima, o elenco sofreu mais uma baixa após o zagueiro Jemerson ter testado positivo no exame RT-PCR para coronavírus. Assintomático, o defensor foi isolado e permanecerá em quarentena, sob supervisão do Departamento Médico. Outros dois funcionários do Departamento de Futebol seguirão os mesmos protocolos. O prazo para retorno é de cerca de duas semanas.

Em campo, o técnico Vagner Mancini comandou uma atividade coletiva e deu coordenadas de posicionamento e ação para a equipe que deve iniciar a partida. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinos em virtude dos protocolos de saúde por conta da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Para domingo, a comissão técnica conta com os retornos de Xavier, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e de Otero, que estava na seleção da Venezuela. Ficam fora: o meio-campista Roni, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Jô e Mateus Vital, ambos em quarentena.

O meia Cazares e o atacante Gustavol Silva, em recuperação de lesão, trabalharam no gramado sob a supervisão de fisioterapeutas. Ambos são dúvidas para a partida, mas diante do tempo recomendado para retorno, eles devem estar fora da partida. Boselli e Ramiro ainda estão em tratamento e permanecem também como dúvidas para enfrentar o Grêmio.

Uma possível escalação para o duelo na Neo Química Arena é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Cantillo) e Xavier; Ramiro (Everaldo ou Jonathan Cafú), Luan e Otero; Matheus Davó.