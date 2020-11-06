Jemerson aparece no BID e só depende da forma física para estrear

O Corinthians não perdeu tempo e já registrou o zagueiro Jemerson, anunciado na manhã desta sexta-feira (6), no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, o jogador já está regularizado para fazer sua estreia pelo Alvinegro. Contudo, ele ainda precisa ser melhor avaliado fisicamente e não tem previsão de vestir a camisa do clube em campo.

Jemerson chegou ao Brasil na manhã da última terça-feira (5) para assinar o contrato, que vai até junho de 2021. O Timão precisou desembolsar a quantia de R$ 4,5 milhões junto ao Monaco para liberar o zagueiro. O clube europeu ainda ficará com 20% dos direitos do jogador, caso o Corinthians queira uma renovação após esse período.- O Corinthians tem uma estrutura enorme, acho que é uma das maiores do mundo. Eu não pensei duas vezes para vir - disse o atleta em entrevista ao site oficial do Timão.