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futebol

Jejum e possível 'lei do ex': Os desafios do Santos no clássico

Alvinegro vem de quatro jogos sem conseguir vencer o rival deste domingo, no Morumbi, e ainda pode se reencontrar com Vitor Bueno, velho conhecido do time da Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri
O Santos pega o São Paulo neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, com dois desafios extras: quebrar um jejum contra o rival, que já dura dois anos, e evitar a 'lei do ex', famosa por costumar castigar o Peixe.Já são quatro jogos do Peixe sem vitórias contra o São Paulo. A última foi no Paulista de 2019, ainda no final de janeiro, por 2 a 0. Caso não vença neste domingo, será a pior sequência no confronto contra o rival em muito tempo. O Peixe ficou sem vencer o clássico entre julho de 2006 e março de 2009, com sete jogos no período.>> CONFIRA COMO ESTÁ O PEIXE NA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOA 'lei do ex' pode aparecer com Vitor Bueno, que foi negociado pelo Peixe com o São Paulo em troca com Raniel. O Santos já sofreu seis gols de ex-jogadores na temporada 2020: três de Gabriel Barbosa (Flamengo), um de Thaciano (Grêmio), um de Claudinho (Red Bull Bragantino) e um de Victor Andrade (Goiás).
O jogo entre Santos e São Paulo será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está na oitava colocação na competição, com 39 pontos. O rival é o líder, com 56 pontos.

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