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Jefté vibra com a inscrição na Libertadores em primeira temporada no profissional do Fluminense

Lateral é um dos 50 jogadores na lista do Tricolor, mas ainda não ganhou oportunidades com o técnico Roger Machado na temporada...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 14:58
Crédito: Mailson Santana/FFC
Às vésperas da estreia na Libertadores, o Fluminense divulgou a lista com os 50 jogadores inscritos no torneio. Dentre veteranos e reforços, estão 24 atletas com formação nas categorias de base do clube. Um deles é o lateral-esquerdo Jefté, uma das joias de Xerém, eleito o melhor da posição no Brasileirão Sub-17, onde o Tricolor foi campeão.
> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista
O jogador que faz parte da “Geração dos Sonhos” de Xerém, chegou ao Flu com 14 anos e teve seu contrato profissional renovado até 2025. Um dos destaques do time Sub-17, o jovem lateral foi integrado no grupo do Sub-23 e celebrou a sua inscrição na Libertadores.
- Este é um momento único que estou vivendo. Só por estar inscrito já sinto uma felicidade imensa. Não imaginei que Deus estaria fazendo tudo isso na minha vida. É uma sensação maravilhosa, um sonho de criança. Sempre assisti a competição e me imaginava um dia jogando uma Libertadores e hoje estou vivendo um momento muito gratificante. Não há palavras para descrever tudo que Deus tem feito em minha vida. - vibrou.
Veja a tabela completa da Libertadores
Jefté ainda não teve oportunidades na equipe principal, mas já foi elogiado pelo técnico Roger Machado em treinamentos realizados junto ao profissional. Ele compete com Egídio e Danilo Barcelos pela vaga, além de Marcos Pedro e Raí, do Sub-23.
Em apenas três anos no Sub-17 no Fluminense, Jefté foi campeão Carioca em 2019, campeão Brasileiro em 2020 e vice-campeão da Copa do Brasil 2020.

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