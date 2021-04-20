Jefté vibra com a inscrição na Libertadores em primeira temporada no profissional do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/FFC

Às vésperas da estreia na Libertadores, o Fluminense divulgou a lista com os 50 jogadores inscritos no torneio. Dentre veteranos e reforços, estão 24 atletas com formação nas categorias de base do clube. Um deles é o lateral-esquerdo Jefté, uma das joias de Xerém, eleito o melhor da posição no Brasileirão Sub-17, onde o Tricolor foi campeão.

> Gestão Mário Bittencourt chega a 26 reforços e cinco treinadores no Fluminense; veja a lista

O jogador que faz parte da “Geração dos Sonhos” de Xerém, chegou ao Flu com 14 anos e teve seu contrato profissional renovado até 2025. Um dos destaques do time Sub-17, o jovem lateral foi integrado no grupo do Sub-23 e celebrou a sua inscrição na Libertadores.

- Este é um momento único que estou vivendo. Só por estar inscrito já sinto uma felicidade imensa. Não imaginei que Deus estaria fazendo tudo isso na minha vida. É uma sensação maravilhosa, um sonho de criança. Sempre assisti a competição e me imaginava um dia jogando uma Libertadores e hoje estou vivendo um momento muito gratificante. Não há palavras para descrever tudo que Deus tem feito em minha vida. - vibrou.

Veja a tabela completa da Libertadores

Jefté ainda não teve oportunidades na equipe principal, mas já foi elogiado pelo técnico Roger Machado em treinamentos realizados junto ao profissional. Ele compete com Egídio e Danilo Barcelos pela vaga, além de Marcos Pedro e Raí, do Sub-23.