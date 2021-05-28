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Jefferson, ídolo do Botafogo, manda recado sobre início da Série B: 'Vamos para cima, Fogão'

O Botafogo estreia na Série B diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h30, nesta sexta-feira...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 20:54

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 20:54
Crédito: Fabio Castro/AGIF
Está chegando a hora. O Botafogo estreia na Série B diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h30, nesta sexta-feira. Esta é a primeira de 38 partidas que o Alvinegro disputa para conquistar o objetivo de retornar à elite do futebol. Dessa forma, o ex-goleiro Jefferson, ídolo do clube, mandou um recado através das redes sociais.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Hoje, começa o maior objetivo do meu Botafogo nesse ano: retornar para a Série A do Brasileirão. Vamos para cima, porque tenho certeza que, no final desse ano, vamos estar todos juntos comemorando o acesso à Série A de 2022. "E ninguém cala esse nosso amor". Vamos para cima, Fogão. Depois do confronto desta sexta-feira, o Botafogo encara o Coritiba, no próximo sábado, no estádio Nilton Santos, às 21h, em jogo válido pela segunda rodada da Série B.

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