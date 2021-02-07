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Jefferson fala em 'time com veia vencedora' e faz apelo ao Botafogo: 'Mudança radical na mentalidade'

Ex-goleiro e ídolo do Alvinegro afirma que clube precisa se reestruturar e planejar ações internas para retornar da segunda divisão com uma nova visão de futebol...
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Publicado em 

07 fev 2021 às 15:08

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 15:08

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo
Poucas pessoas vivas entendem sobre Botafogo como Jefferson. Terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Alvinegro na história, o goleiro se pronunciou sobre o rebaixamento do clube, confirmado na última sexta-feira, por meio de uma rede social, neste domingo.
Em uma longa mensagem, o ex-goleiro afirmou que o retorno para a primeira divisão não será fácil, principalmente porque o Botafogo precisa se planejar para estabelecer novos padrões de profissionalização.
O ex-jogador fez um apelo para a nova gestão, liderada por Durcesio Mello e Vinícius Assumpção, crie um plano de metas e tenha em mente um controle de gastos. Jefferson, é claro, manifestou a torcida para que o Alvinegro saia desta situação em breve.CONFIRA A MENSAGEM DE JEFFERSON:
"Galera alvinegra... Não consegui conter minha tristeza ao ver novamente o nosso Glorioso onde não é o seu lugar. Embora o rebaixamento na temporada 2020 fosse iminente, é difícil aceitar!
Respeito demais a história do BFR, tenho muitos amigos por lá, mas pela grandeza que tem essa camisa não podemos continuar errando! Passei 10 anos defendendo esse imponente escudo, e que orgulho imenso em ter sido escolhido! Por isso, como botafoguense queria deixar um importante alerta.
Tenho visto muita gente dizer:"Vamos voltar mais fortes..."
Não será fácil retomarmos as estradas dos louros sem uma mudança radical na mentalidade de quem gere o nosso futebol, não sem uma séria reestruturação do clube, não sem a profissionalização total e qualificação imediata do departamento de futebol. É fundamental pensarmos grande, ou melhor, gigante como é o nosso Botafogo.
Para alcançarmos bons resultados é extremamente necessário um planejamento sério, com definição de metas e ambição por resultados. Precisamos montar um time de veia vencedora, com jogadores que gostem de vencer e chamem a responsabilidade, exerçam lideranças e acima de tudo tenham orgulho e identificação com o clube para vestirem essa camisa.
A palavra chave é reestruturação!
Se não entendermos que é preciso mudarmos a atitude e a mentalidade da espinha dorsal será mais um ano perdido.
Precisamos resgatar nossa mentalidade vencedora. Quem se acomoda com resultados ruins não pode sequer representar a Gloriosa camisa do Botafogo de Futebol e Regatas, quem dirá vestir.
Façam por nós, Botafogo"

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