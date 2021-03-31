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futebol

Jean Pyerre curte foto do Fluminense e torcida pede jogador; veja a situação

Tricolor carioca tem interesse no atleta do Grêmio visando a Libertadores, mas vê negociação complicada neste momento...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 17:54
Crédito: Itamar AGUIAR / AFP
O Fluminense está atento às movimentações do mercado e busca reforços para a equipe, especialmente visando a Libertadores. Um dos nomes mais falados do momento tem sido o meia Jean Pyerre, do Grêmio. E, nesta quarta-feira, o jogador curtiu uma publicação do clube nas redes sociais, aumentando a expectativa da torcida por um desfecho positivo.
> Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Fluminense na competição
Jean já retirou a curtida da foto publicada que faz menção aos gols de Fred pelo Fluminense. A situação dele com o Tricolor carioca neste momento é ainda de um interesse e, mesmo com o negócio difícil, o clube não desistiu. O jogador perdeu espaço, mas oficialmente o Grêmio garante que ele faz parte dos planos do técnico Renato Gaúcho para 2021.
Veja a tabela do Campeonato Carioca Entretanto, o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou, em entrevista para a Rádio Bandeirantes, uma "consulta" ao Red Bull Bragantino para envolvimento de Jean Pyerre em uma negociação. As tratativas não avançaram. Assim, o Fluminense vê o atleta como negociável e pode sonhar.
Internamente a transação é vista como complicada, já que a intenção inicial do Grêmio seria negociar o jogador em definitivo para ter uma compensação financeira. Sem dinheiro para investir, o cenário ideal para o Flu seria de um empréstimo. O contrato atual é válido até 2023.
Após surgir como destaque, Jean Pyerre, de 22 anos, oscilou durante grande parte da temporada 2020, mas é visto com bons olhos pelo departamento de futebol do Fluminense. Atualmente ele está em fase final de recuperação de lesão muscular.

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