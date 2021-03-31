Jean Pyerre curte foto do Fluminense e torcida pede jogador; veja a situação

Crédito: Itamar AGUIAR / AFP

O Fluminense está atento às movimentações do mercado e busca reforços para a equipe, especialmente visando a Libertadores. Um dos nomes mais falados do momento tem sido o meia Jean Pyerre, do Grêmio. E, nesta quarta-feira, o jogador curtiu uma publicação do clube nas redes sociais, aumentando a expectativa da torcida por um desfecho positivo.

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Jean já retirou a curtida da foto publicada que faz menção aos gols de Fred pelo Fluminense. A situação dele com o Tricolor carioca neste momento é ainda de um interesse e, mesmo com o negócio difícil, o clube não desistiu. O jogador perdeu espaço, mas oficialmente o Grêmio garante que ele faz parte dos planos do técnico Renato Gaúcho para 2021.

Veja a tabela do Campeonato Carioca Entretanto, o presidente Romildo Bolzan Júnior confirmou, em entrevista para a Rádio Bandeirantes, uma "consulta" ao Red Bull Bragantino para envolvimento de Jean Pyerre em uma negociação. As tratativas não avançaram. Assim, o Fluminense vê o atleta como negociável e pode sonhar.

Internamente a transação é vista como complicada, já que a intenção inicial do Grêmio seria negociar o jogador em definitivo para ter uma compensação financeira. Sem dinheiro para investir, o cenário ideal para o Flu seria de um empréstimo. O contrato atual é válido até 2023.