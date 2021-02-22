Jean Mota volta a comemorar um gol após cinco meses em jejum no Santos

O meia Jean Mota entrou na reta final do jogo entre Santos e Fluminense e acabou sendo o herói que deu o empate ao Peixe. O jogador não marcada um gol desde setembro, e festejou muito o fato de ter voltando a balançar as redes. O meia deu entrevista ao Premiere."Meu último gol foi contra o Delfin, um gol deu a classificação nas oitavas (da Libertadores). Espero que esse possa ser um gol também que a gente classifique. Ainda tem o Bragantino para jogar, mas se perder ou empatar a gente tem a chance de entrar no G8. Fico feliz por ter ajudado a equipe. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, eles vinham motivados para entrar no G4.Jean Mota lembrou de toda a dificuldade do Santos em recuperar a confiança depois da derrota na final da Copa Libertadores, diante do rival Palmeiras.