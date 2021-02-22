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futebol

Jean Mota volta a comemorar um gol após cinco meses em jejum no Santos

Meia entrou no segundo tempo da partida contra o Fluminense e, no primeiro toque, salvou o Peixe da derrota nos minutos finais do jogo deste domingo, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 21:28

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 21:28

Crédito: Jean Mota entrou no segundo tempo e salvou o Santos da derrota na Vila (Ivan Storti/Santos FC
O meia Jean Mota entrou na reta final do jogo entre Santos e Fluminense e acabou sendo o herói que deu o empate ao Peixe. O jogador não marcada um gol desde setembro, e festejou muito o fato de ter voltando a balançar as redes. O meia deu entrevista ao Premiere."Meu último gol foi contra o Delfin, um gol deu a classificação nas oitavas (da Libertadores). Espero que esse possa ser um gol também que a gente classifique. Ainda tem o Bragantino para jogar, mas se perder ou empatar a gente tem a chance de entrar no G8. Fico feliz por ter ajudado a equipe. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, eles vinham motivados para entrar no G4.Jean Mota lembrou de toda a dificuldade do Santos em recuperar a confiança depois da derrota na final da Copa Libertadores, diante do rival Palmeiras.
Classificação e próximos jogos: simule a reta final do Brasileirão
"É difícil se reerguer, mas nossa profissão é assim. Chegamos na final com méritos, jogando bem, mas infelizmente a gente não vem fazendo bons jogos. É difícil a gente se reerguer, como falei, estamos buscando trabalhar para buscar o futebol que a gente vinha jogando, mas o mais importante são resultados. Dá confiança para que a gente continue fazendo nosso trabalho".
Jean Mota e o Santos se despedem da temporada na próxima quinta-feira, 21h3o, quando vão até Salvador para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova.

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