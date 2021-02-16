Jean Mota vê cada jogo como final e quer aproveitar oportunidades

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos chegou aos últimos quatro jogos da temporada dependendo somente de si para chegar na próxima edição da Libertadores. O primeiro desses quatro duelos terminou com vitória contra o Coritiba e o meia Jean Mota pede foco total nas próximas três finais.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Encaramos cada jogo como uma final. Sabemos da responsabilidade de terminar a temporada bem, com bons desempenhos e bons resultados. Nosso objetivo é pontuar ao máximo nesses últimos jogos e levar o Santos para a Libertadores - afirmou o meia.

Jean Mota tem ganhado espaço no time. Nos últimos dez jogos, o meia foi utilizado em nove, sendo quatro como titular. O único em que ele não entrou foi a final da Libertadores. Ele quer agarrar a oportunidade.- Fico feliz com meus últimos jogos, mas como sempre disse, faço minha auto-crítica. Espero poder agarrar as oportunidades sempre que forem surgindo.