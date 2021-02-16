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futebol

Jean Mota vê cada jogo como final e quer aproveitar oportunidades

Meia entrou no segundo tempo e teve boa atuação na vitória sobre o Coritiba...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 22:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 22:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos chegou aos últimos quatro jogos da temporada dependendo somente de si para chegar na próxima edição da Libertadores. O primeiro desses quatro duelos terminou com vitória contra o Coritiba e o meia Jean Mota pede foco total nas próximas três finais.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Encaramos cada jogo como uma final. Sabemos da responsabilidade de terminar a temporada bem, com bons desempenhos e bons resultados. Nosso objetivo é pontuar ao máximo nesses últimos jogos e levar o Santos para a Libertadores - afirmou o meia.
Jean Mota tem ganhado espaço no time. Nos últimos dez jogos, o meia foi utilizado em nove, sendo quatro como titular. O único em que ele não entrou foi a final da Libertadores. Ele quer agarrar a oportunidade.- Fico feliz com meus últimos jogos, mas como sempre disse, faço minha auto-crítica. Espero poder agarrar as oportunidades sempre que forem surgindo.
Jean Mota é opção do técnico Cuca para o duelo desta quarta-feira contra o Corinthians. O clássico é considerado decisivo para o Santos, na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. O jogo será na Vila Belmiro, às 19h.

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