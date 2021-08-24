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futebol

Jean Mota vai completar 250 jogos com a camisa do Santos

Meia é o jogador do atual elenco com mais partidas com a camisa do Peixe...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 18:34
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Nesta quarta-feira (25), o meia Jean Mota vai comemorar 250 jogos com a camisa do Santos diante do Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. Durante sua trajetória pelo Peixe, o jogador já marcou 20 gols.- Fico muito feliz em alcançar essa marca com essa camisa maravilhosa, que respeito, admiro e tenho enorme consideração, porque foi um clube que me deu oportunidade de crescer e ser quem eu sou hoje. Agradeço ao clube, aos torcedores que sempre me trataram com carinho, a minha família, amigos e a Deus que tem me dado saúde para trabalhar - agradece o jogador.
Nesta temporada, o camisa 41 tem se destacado pela versatilidade, atuando em várias partes do campo e dominado nas funções em que é escalado. No Brasileiro, por exemplo, ele é o maior assistente do elenco, com dois passes para gol.Em termos de passes certos na competição nacional, Jean Mota é o líder no fundamento, com 87% de acertos e o que mais oferece passes por jogo, com 60.2 até o momento. O atleta de 27 anos também é terceiro jogador do time que mais finaliza por jogo (1.8) no campeonato, além de ser o que cria mais chances de gol para a equipe.
Jean ainda está entre os três melhores do time quando se fala em desarmes, bolas longas e passes decisivos, segundo sites de estatísticas. Em 2021, o atleta atuou em 40 jogos, fez 3 gols e deu 4 assistências.

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