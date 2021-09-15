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futebol

Jean Mota pede desculpas ao torcedor por mais uma eliminação

Meio-campista disse que jogadores tentaram e falou dos problemas de desfalques do time...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 00:07

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 00:07
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na noite desta terça-feira o Santos perdeu por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, na Vila Belmiro, e foi eliminado da Copa do Brasil na fase quartas de final. Agora só resta ao Peixe o Brasileirão, campeonato que a equipe briga na parte debaixo da tabela.Após o jogo, o meia Jean Mota tentou justificar a eliminação do time. O jogador entende que o Peixe precisa melhorar para a sequência da temporada."Pedir desculpas, a gente tentou. Viemos desfalcados. Eu, particularmente, tive um dia ruim. Tentei ir no meu limite, tentar dar o meu melhor. A gente fica triste porque queríamos essa classificação, tanto para o torcedor, como para nós. A gente sabe que precisamos melhorar muito", disse o meia em entrevista ao canal SporTV.Jean Mota passou mal nesta terça-feira e chegou a ser dúvida para a o confronto. O jogador foi medicado, apresentou melhora e o técnico Fábio Carille decidiu mandá-lo para o jogo.
Com a eliminação da Copa do Brasil, o Santos agora volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, com o objetivo de encerrar o jejum de oito partidas sem vitórias na temporada.

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