Jean Mota pede desculpas ao torcedor por mais uma eliminação

Na noite desta terça-feira o Santos perdeu por 1 a 0 para o Athletico Paranaense, na Vila Belmiro, e foi eliminado da Copa do Brasil na fase quartas de final. Agora só resta ao Peixe o Brasileirão, campeonato que a equipe briga na parte debaixo da tabela.Após o jogo, o meia Jean Mota tentou justificar a eliminação do time. O jogador entende que o Peixe precisa melhorar para a sequência da temporada."Pedir desculpas, a gente tentou. Viemos desfalcados. Eu, particularmente, tive um dia ruim. Tentei ir no meu limite, tentar dar o meu melhor. A gente fica triste porque queríamos essa classificação, tanto para o torcedor, como para nós. A gente sabe que precisamos melhorar muito", disse o meia em entrevista ao canal SporTV.Jean Mota passou mal nesta terça-feira e chegou a ser dúvida para a o confronto. O jogador foi medicado, apresentou melhora e o técnico Fábio Carille decidiu mandá-lo para o jogo.