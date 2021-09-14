Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jean Mota passa mal, é cortado e Santos chama Jhonnathan às pressas

Jean Mota passou mal nesta terça-feira e aumentou a lista de desfalques do Santos para a partida contra o Athlético-PR. Jhonnathan foi chamado antes da estreia na Copa Paulista...
Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 14:54

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Jean Mota passou mal nesta terça-feira e foi cortado dos relacionados do Santos para a decisão contra o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.O zagueiro Jhonnatan, que jogaria pelo Sub-23 também nesta terça, às 15h, contra o EC São Bernardo na estreia da Copa Paulista foi chamado às pressas para voltar para Santos e concentrar com o profissional.
Com o problema do meia, o técnico Fábio Carille deve ter alterações na escalação do Peixe para o duelo. O garoto Derick deve entrar na zaga e Vinícius Balieiro no meio-campo deve fazer a função de Jean Mota.
A provável escalação é: João Paulo; Pará, Derick, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Raniel.Jean Mota será mais um desfalque para o Santos que não conta com os lesionados John, Robson Reis, Luiz Felipe, Madson, Kaiky, John, Kevin Malthus, Sandry e Jobson. O volante Camacho, o zagueiro Danilo Boza o lateral Moraes se quer foram relacionados pois não podem atuar na competição por já terem jogado por outra equipe e os atletas não regularizados são Jandrei, Léo Baptistão e Velázquez. Os jogadores não foram inscritos a tempo da data final determinada pela CBF.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados