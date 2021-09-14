Jean Mota passa mal, é cortado e Santos chama Jhonnathan às pressas

O meia Jean Mota passou mal nesta terça-feira e foi cortado dos relacionados do Santos para a decisão contra o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil.O zagueiro Jhonnatan, que jogaria pelo Sub-23 também nesta terça, às 15h, contra o EC São Bernardo na estreia da Copa Paulista foi chamado às pressas para voltar para Santos e concentrar com o profissional.
Com o problema do meia, o técnico Fábio Carille deve ter alterações na escalação do Peixe para o duelo. O garoto Derick deve entrar na zaga e Vinícius Balieiro no meio-campo deve fazer a função de Jean Mota.
A provável escalação é: João Paulo; Pará, Derick, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Raniel.Jean Mota será mais um desfalque para o Santos que não conta com os lesionados John, Robson Reis, Luiz Felipe, Madson, Kaiky, John, Kevin Malthus, Sandry e Jobson. O volante Camacho, o zagueiro Danilo Boza o lateral Moraes se quer foram relacionados pois não podem atuar na competição por já terem jogado por outra equipe e os atletas não regularizados são Jandrei, Léo Baptistão e Velázquez. Os jogadores não foram inscritos a tempo da data final determinada pela CBF.