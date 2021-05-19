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futebol

Jean Mota leva amarelo e desfalcará o Peixe em decisão no Equador

Meio-campista vem sendo titular absoluto da equipe nos últimos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 22:21

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 22:21

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não terá o meia Jean Mota na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo desta terça-feira, na derrota por 2 a 1 contra o The Strongest, na Bolívia.Com a suspensão do jogador que vinha sendo titular desde a partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, Fernando Diniz terá como opções os Meninos da Vila Vinícius Balieiro e Kevin Malthus, isso se ele quiser maior poder de marcação. Um time mais ofensivo com Lucas Lourenço ou Ivonei também é possível. Essas são as principais peças à disposição do treinador no momento caso ele queira manter o mesmo esquema de jogo.O Peixe aguarda o resultado da partida entre Boca Juniors (6 pontos) e Barcelona (9 pontos), que se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), na Argentina, para saber sua posição no grupo após o complemento da rodada. A equipe segue na 2ª colocação da chave mesmo com a derrota na Bolívia, mas pode cair uma posição caso o Boca vença o confronto contra os equatorianos.

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