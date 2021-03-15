Jean Mota iguala números de 2020 e quer repetir temporada de 2019

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Os primeiros meses de 2021 têm sido especiais na carreira de Jean Mota. Mesmo ainda na metade de março, o meia já participou diretamente de quatro gols do Santos no ano, com duas bolas na rede e duas assistências, igualando sua estatística em todo ano de 2020, quando foi reserva na maior parte do tempo.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO bom início de ano tem agradado ao técnico Ariel Holan, que utilizou o meia nos seus três jogos até o momento, sendo dois como titular. Apenas contra o Deportivo Lara que Jean Mota ficou no banco, mas entrou no segundo tempo e cobrou escanteio para gol de Kaiky.

O jogador espera continuar evoluindo junto com o time e lembrou do ano de 2019, quando, sob comando do técnico Jorge Sampaoli, foi eleito o craque do Campeonato Paulista.- Jogo a jogo, sempre evoluindo, procurando fazer o que o treinador pede. Quem sabe, no final, a gente esteja na seleção do campeonato como em 2019. É mais difícil. Estou numa posição diferente. Não mais de falso 9, onde se tem mais oportunidades de gol. Agora, tenho oportunidade de servir os companheiros. Vou estar tentando sempre ajudar a equipe - afirmou.